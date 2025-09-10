Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Cảnh báo mạo danh nhân viên cấp nước để lừa đảo khách hàng

Gia Bách
Gia Bách
10/09/2025 18:14 GMT+7

Những ngày qua, Công ty CP cấp nước Cà Mau liên tục tiếp nhận phản ánh về việc nhiều đối tượng giả danh nhân viên công ty để lừa đảo khách hàng.

Ngày 10.9, ông Phạm Phước Tài, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Cà Mau, ký văn bản thông báo về việc cảnh giác đối tượng lừa đảo, mạo danh nhân viên công ty để lừa đảo khách hàng.

- Ảnh 1.

Công ty CP cấp nước Cà Mau cảnh báo về việc cảnh giác đối tượng lừa đảo, mạo danh nhân viên công ty để lừa đảo khách hàng

ẢNH: CTV

Theo thông tin từ Công ty CP cấp nước Cà Mau, các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại tự xưng là nhân viên, yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân, giấy tờ nhà đất để "ký lại hợp đồng cấp nước" với lời hứa hẹn được giảm giá. Nếu không thực hiện, chúng đe dọa sẽ ngừng cấp nước. Sau đó, khách hàng được hướng dẫn kết bạn Zalo hoặc truy cập đường link giả mạo để hoàn tất hợp đồng trực tuyến. Trên thực tế, những đường link này chứa mã độc, khi người dân khai báo thông tin sẽ bị đánh cắp dữ liệu, trong đó có cả tài khoản ngân hàng.

Lãnh đạo công ty khẳng định, công ty tuyệt đối không triển khai hình thức ký hợp đồng qua Zalo hay đường link; không có chính sách "giảm giá tiền nước" bằng các kênh không chính thống. Mọi giao dịch đều thực hiện qua hệ thống và kênh thông tin chính thức.

"Khách hàng tuyệt đối không cung cấp số căn cước, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất cứ số điện thoại hoặc đường link không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện bất thường, hãy liên hệ trực tiếp tổng đài của công ty (02903 836360) để được hỗ trợ", lãnh đạo Công ty CP cấp nước Cà Mau lưu ý.

Không chỉ Cà Mau, tại P.Bạc Liêu, Công ty CP cấp nước Bạc Liêu cũng lên tiếng cảnh báo khi từ ngày 6.9 đã xuất hiện tình trạng tương tự. Các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại, yêu cầu khách hàng "ký lại hợp đồng cung cấp nước" để chiếm đoạt thông tin.


Công ty cấp nước ở TP.HCM cảnh báo lừa đảo giả danh nhân viên thu tiền nước

Công ty cấp nước ở TP.HCM cảnh báo lừa đảo giả danh nhân viên thu tiền nước

Công ty CP cấp nước Thủ Đức vừa cảnh báo lừa đảo giả danh nhân viên thu tiền nước gửi link lạ qua Zalo, SMS, khách hàng nhấn link có thể bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

lừa đảo căn cước công dân Zalo Cấp nước Mạo danh chiếm đoạt thông tin cà mau
