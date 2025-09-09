Vụ lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo: Khởi tố thêm 23 bị can

Chiều 9.9, Bộ Công an cho biết, C02 vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.



Đồng thời, C02 cũng ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú xã Đông Thanh, TP.HCM) về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại điều 288 bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Quang Đạo ẢNH: BỘ CÔNG AN

Bị can Đạo được xác định là người cầm đầu, trước đó đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó C02 đã khởi tố 124 bị can, trong đó 123 người bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 người bị khởi tố tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Hàng trăm nghìn người già, người nghèo bị lừa hàng trăm tỉ

Vụ án này được thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo điều tra, triệt phá. Ngày 17.6 vừa qua, C02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TP.HCM triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước, chủ yếu là những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, cần được xã hội quan tâm, bảo vệ,… với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Vụ án gây bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân, do Trần Quang Đạo cầm đầu, hoạt động ở nhiều địa điểm tại TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận thủ đoạn lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các bị can sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các bị can đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động.

Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng hành chính, nhân sự, kế toán; phòng kinh doanh; phòng chăm sóc khách hàng và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò quản lý chung đến các đối tượng như trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

C02 đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.