Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan điều tra doanh nhân Campuchia bị Mỹ truy tố tội lừa đảo

Vi Trân
Vi Trân
18/10/2025 10:04 GMT+7

Thái Lan đã mở cuộc điều tra đối với mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia được cho là liên quan đến ông Chen Zhi, doanh nhân Campuchia gần đây bị Mỹ truy tố.

Trung tướng cảnh sát Surapol Prembutr, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) thông báo cơ quan chức năng Thái Lan sẽ phối hợp cùng đối tác Mỹ để bàn về quá trình tịch thu tài sản của ông Chen Zhi, nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group ở Campuchia, theo tờ Bangkok Post ngày 18.10.

Cuộc điều tra của Thái Lan được tiến hành sau khi Mỹ và Anh ra lệnh tịch thu tài sản trong khi Washington truy tố ông Chen với cáo buộc lừa đảo và điều hành hoạt động lừa đảo quốc tế.

Thái Lan điều tra doanh nhân Campuchia bị Mỹ truy tố tội lừa đảo - Ảnh 1.

Ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group

ẢNH: Prince Holding Group

Ông Chen, 38 tuổi và còn có quốc tịch Anh, bị truy tố vào ngày 8.10 tại tòa án liên bang Brooklyn (Mỹ) về các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền, theo hồ sơ được tòa án công bố ngày 14.10.

Nhà chức trách Mỹ đã tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 14,2 tỉ USD thuộc sở hữu của ông Chen Zhi và nhiều bất động sản tại Anh. Các công tố viên cho rằng đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử.

Theo tướng Surapol, các nhà điều tra Thái Lan sẽ xem xét có tài sản bị tịch thu nào liên quan tới các hoạt động phạm tội tại Thái Lan hay không. Nếu có, họ sẽ yêu cầu hoàn trả và tịch thu các tài sản đó thông qua các kênh ngoại giao, phù hợp với khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Hàn Quốc hồi hương 64 công dân bị giam giữ ở Campuchia

Truyền thông Thái Lan đăng các bài điều tra cho rằng website sử dụng cùng logo và tên của Prince Group có những khoản đầu tư bất động sản lớn tại nhiều địa phương ở Thái Lan.

Mặt khác, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat cho biết cơ quan này sắp có hành động pháp lý về các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền đối với ông Chen Zhi, sau các cáo buộc cho rằng Prince Group, dưới sự chỉ đạo của ông Chen Zhi, đã thiết lập hoạt động lừa đảo liên quan cưỡng bức lao động.

Các công tố viên Mỹ cho rằng Tập đoàn Prince, hoạt động tại hơn 30 nước, đã vận hành những trại lừa đảo trực tuyến trên khắp Campuchia và sử dụng lao động cưỡng bức đến từ hoạt động buôn người.

Bên cạnh đó, ông Chen và đồng bọn còn điều hành các "trang trại điện thoại" khổng lồ, có thể kể đến một trang trại với 1.250 điện thoại di động, cùng lúc truy cập đến 76.000 tài khoản mạng xã hội.

Prince Group khẳng định "tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu" trong khi chính phủ Campuchia hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng để truy tố ông Chen Zhi.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hôm 15.10 cho biết: "Tôi không có nhiều điều để nói về việc chính phủ Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông Chen, nhưng trước tiên, chúng tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ để chống lại ông ấy".

Ông Sokhak khẳng định Tập đoàn Prince Holding Group đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử tương tự các công ty lớn khác đang đầu tư vào quốc gia này, theo AP.

Tin liên quan

Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia với cáo buộc lừa đảo 14 tỉ USD bitcoin

Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia với cáo buộc lừa đảo 14 tỉ USD bitcoin

Chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin và buộc tội ông Chen Zhi, người sáng lập Tập đoàn Prince Holding (Campuchia), trong vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn chưa từng có.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia Chen Zhi lừa đảo Prince Holding Group rửa tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận