Thái Lan điều tra doanh nhân Campuchia bị Mỹ truy tố tội lừa đảo

Trung tướng cảnh sát Surapol Prembutr, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) thông báo cơ quan chức năng Thái Lan sẽ phối hợp cùng đối tác Mỹ để bàn về quá trình tịch thu tài sản của ông Chen Zhi, nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group ở Campuchia, theo tờ Bangkok Post ngày 18.10.

Cuộc điều tra của Thái Lan được tiến hành sau khi Mỹ và Anh ra lệnh tịch thu tài sản trong khi Washington truy tố ông Chen với cáo buộc lừa đảo và điều hành hoạt động lừa đảo quốc tế.

Ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group ẢNH: Prince Holding Group

Ông Chen, 38 tuổi và còn có quốc tịch Anh, bị truy tố vào ngày 8.10 tại tòa án liên bang Brooklyn (Mỹ) về các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền, theo hồ sơ được tòa án công bố ngày 14.10.

Nhà chức trách Mỹ đã tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 14,2 tỉ USD thuộc sở hữu của ông Chen Zhi và nhiều bất động sản tại Anh. Các công tố viên cho rằng đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử.

Theo tướng Surapol, các nhà điều tra Thái Lan sẽ xem xét có tài sản bị tịch thu nào liên quan tới các hoạt động phạm tội tại Thái Lan hay không. Nếu có, họ sẽ yêu cầu hoàn trả và tịch thu các tài sản đó thông qua các kênh ngoại giao, phù hợp với khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Hàn Quốc hồi hương 64 công dân bị giam giữ ở Campuchia

Truyền thông Thái Lan đăng các bài điều tra cho rằng website sử dụng cùng logo và tên của Prince Group có những khoản đầu tư bất động sản lớn tại nhiều địa phương ở Thái Lan.

Mặt khác, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat cho biết cơ quan này sắp có hành động pháp lý về các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền đối với ông Chen Zhi, sau các cáo buộc cho rằng Prince Group, dưới sự chỉ đạo của ông Chen Zhi, đã thiết lập hoạt động lừa đảo liên quan cưỡng bức lao động.

Các công tố viên Mỹ cho rằng Tập đoàn Prince, hoạt động tại hơn 30 nước, đã vận hành những trại lừa đảo trực tuyến trên khắp Campuchia và sử dụng lao động cưỡng bức đến từ hoạt động buôn người.

Bên cạnh đó, ông Chen và đồng bọn còn điều hành các "trang trại điện thoại" khổng lồ, có thể kể đến một trang trại với 1.250 điện thoại di động, cùng lúc truy cập đến 76.000 tài khoản mạng xã hội.

Prince Group khẳng định "tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu" trong khi chính phủ Campuchia hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng để truy tố ông Chen Zhi.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hôm 15.10 cho biết: "Tôi không có nhiều điều để nói về việc chính phủ Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông Chen, nhưng trước tiên, chúng tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ để chống lại ông ấy".

Ông Sokhak khẳng định Tập đoàn Prince Holding Group đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử tương tự các công ty lớn khác đang đầu tư vào quốc gia này, theo AP.