Thế giới

Hơn 1.000 người vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau vụ đột kích ổ lừa đảo

Vi Trân
Vi Trân
24/10/2025 15:59 GMT+7

Hơn 1.000 người đã vượt biên trái phép từ Myanmar sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar đột kích một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất tại nước này.

Chính quyền tỉnh Tak (Thái Lan) ngày 24.10 cho biết 1.049 người, hầu hết là nam giới người Trung Quốc, đã vượt biên trái phép từ Myanmar sang huyện Mae Sot từ hôm 22-24.10.

Hơn 1.000 người vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau vụ đột kích ổ lừa đảo - Ảnh 1.

Những người vượt biên từ Myanmar sang huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) bị tạm giữ ngày 24.10

ẢNH: AFP

Số người vượt biên đã tăng lên từ sau khi quân đội Myanmar đột kích KK Park, khu phức hợp bị cho là nơi diễn ra hoạt động lừa đảo trực tuyến nằm sát biên giới với Thái Lan.

Phía Myanmar hôm 20.10 thông báo đã đột kích 200 tòa nhà, phát hiện gần 2.200 người làm việc ở các trung tâm lừa đảo và tịch thu 30 bộ thu tín hiệu internet vệ tinh Starlink.

Một cuộc điều tra của hãng tin AFP được đăng tải vào tuần trước cho thấy các hang ổ lừa đảo tại Myanmar đã tăng cường sử dụng các thiết bị nói trên trong vài tháng gần đây.

Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk, hãng vận hành vệ tinh Starlink, hôm 22.10 nói đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị thu internet tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Hơn 1.000 người vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau vụ đột kích ổ lừa đảo - Ảnh 2.

Những người vượt biên trái phép được quân đội Thái Lan kiểm tra và đưa lên xe

ẢNH: AFP

Ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Phó tỉnh trưởng Tak, ngày 24.10 cho biết cơ quan chức năng tin rằng hầu hết người vượt biên sang Thái Lan là từ KK Park.

Cơ quan chức năng Thái Lan đang điều tra những người này, xác minh họ có phải nạn nhân của nạn buôn người hay không. Nếu không, họ có thể bị truy tố vì tội vượt biên trái phép.

KK Park là một trong những điểm nóng về hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Myanmar. Các cơ sở tại đây được xây dựng cẩn mật với hàng rào dây thép gai, có camera giám sát và lực lượng mang vũ khí canh giữ. Các nạn nhân buôn người bị bắt ép làm công việc lừa đảo tại các trung tâm này song cũng có người tự nguyện xin vào làm nhằm có mức lương cao hơn so với thu nhập ở quê nhà.

Tin liên quan

Gần 700 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Myanmar

Gần 700 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Myanmar

Gần 700 người đã trốn khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất ở Myanmar và vượt biên sang Thái Lan, theo AFP hôm nay 23.10 dẫn lời một quan chức tỉnh Thái Lan.

