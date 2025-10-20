Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, thu giữ 30 thiết bị internet Starlink

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/10/2025 13:47 GMT+7

Chính quyền Myanmar ngày 20.10 cho biết đã thực hiện truy quét các trung tâm lừa đảo và thu giữ nhiều thiết bị internet Starlink.

Theo AFP ngày 20.10, chính quyền Myanmar đã tiến hành chiến dịch nhằm vào khu phức hợp KK Park, gần biên giới Myanmar - Thái Lan. Cuộc đột kích đã thu giữ 30 bộ thiết bị thu tín hiệu internet Starlink và các phụ kiện liên quan.

Công ty SpaceX (công ty mẹ của Starlink có trụ sở tại Mỹ, do tỉ phú Elon Musk sở hữu) chưa phản hồi về thông tin Myanmar thu giữ các thiết bị internet nói trên. Mạng Starlink không được cấp phép hoạt động tại Myanmar. Tuy nhiên, Tổ chức đăng ký internet khu vực châu Á (APNIC) công bố dữ liệu chỉ ra trong 3 tháng kể từ tháng 7, Starlink từ con số 0 trở thành nhà cung cấp internet lớn nhất tại Myanmar.

Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, thu giữ 30 thiết bị internet Starlink- Ảnh 1.

Ảnh chụp ngày 17.9 về khu phức hợp KK Park ở Myanmar, được cho là nơi hoạt động của các băng nhóm lừa đảo

ẢNH: AFP

Theo báo The Global New Light của Myanmar, cơ quan chức năng Myanmar ngày 20.10 thông báo đã đột kích 200 tòa nhà, phát hiện gần 2.200 người làm việc ở các trung tâm lừa đảo. Trong đó, 15 công dân Trung Quốc bị bắt vì “liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến, lừa đảo trực tuyến và các hành vi vi phạm khác” xung quanh khu KK Park, được xem là tụ điểm của các trung tâm lừa đảo.

AFP hôm 14.10 công bố điều tra chỉ ra số lượng lớn thiết bị thu tín hiệu internet Starlink bắt đầu xuất hiện trên nóc nhà các trung tâm lừa đảo ở Myanmar từ tháng 2. Ủy ban kinh tế liên hợp của quốc hội Mỹ cũng xác nhận đã mở cuộc điều tra từ tháng 7, về nghi vấn Starlink liên quan đến các trung tâm lừa đảo.

Mỹ cấm vận cá nhân, tổ chức liên quan nạn lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á

Giới chức Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar hồi tháng 2 đã hợp tác để trấn áp tội phạm lừa đảo. Hàng ngàn người đã được giải cứu sau khi bị lừa làm cho các “tổng đài lừa đảo”, mà Liên Hiệp Quốc mô tả là hoạt động dựa trên lao động cưỡng bức và buôn người.

Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh cho thấy những tháng gần đây, hàng chục tòa nhà mới được xây dựng hoặc cải tạo trong khu phức hợp KK Park. Một số tòa nhà khác còn được gắn ăng-ten dịch vụ internet Starlink, theo AFP.

lừa đảo Myanmar Starlink Elon Musk
