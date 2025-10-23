Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia bắt hơn 80 người Hàn Quốc, Trung Quốc liên quan lừa đảo qua mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
23/10/2025 16:44 GMT+7

Giới chức Campuchia mới đây bắt giữ 57 người Hàn Quốc vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, theo Ủy ban Chống tội phạm mạng Campuchia hôm nay 23.10.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Chống tội phạm mạng Campuchia cho hay giới chức nước này đã khám xét một tòa nhà bị nghi ngờ là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo tại thủ đô Phnom Penh hôm 22.10, theo AFP.

Trong cuộc khám xét, cảnh sát đã bắt giữ 57 người Hàn Quốc và 29 công dân Trung Quốc, theo Ủy ban Chống tội phạm mạng Campuchia. Ủy ban này cho biết thêm giới chức còn thu giữ 126 máy tính và 30 điện thoại.

- Ảnh 1.

Những người Hàn Quốc bị tình nghi tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến trong một cuộc đột kích của giới chức vào một trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh (Campuchia) hôm 22.10

Ảnh: AFP

Cuối tuần qua, Campuchia đã trục xuất 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến. Những vụ hồi hương gây chú ý này diễn ra sau khi Hàn Quốc rúng động về vụ sát hại một nam sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia vào tháng 8, mà thủ phạm được cho là một băng nhóm tội phạm.

Trong tuần trước, các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cảnh sát nước này để thảo luận về các trung tâm việc làm giả mạo và lừa đảo.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 20.10 nói rằng 10 đối tượng nghi ngờ lừa đảo đã bị bắt giữ và hai cá nhân đã được giải cứu.

Thứ trưởng Thái Lan từ chức vì cáo buộc dính líu trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay trong tháng này, khoảng 550 người Hàn Quốc đã được báo cáo mất tích hoặc bị giam giữ trái ý sau khi nhập cảnh Campuchia kể từ năm ngoái.

Seoul ước tính có khoảng 1.000 người Hàn Quốc trong số khoảng 200.000 người làm việc trong các hoạt động lừa đảo tại Campuchia, theo AFP.

