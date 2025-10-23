Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Gần 700 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Myanmar

Văn Khoa
Văn Khoa
23/10/2025 12:08 GMT+7

Gần 700 người đã trốn khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất ở Myanmar và vượt biên sang Thái Lan, theo AFP hôm nay 23.10 dẫn lời một quan chức tỉnh Thái Lan.

Ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Phó tỉnh trưởng tỉnh Tak, giáp với biên giới Myanmar, khẳng định AFP rằng tính đến sáng 23.10 có "677 người đã trốn khỏi trung tâm lừa đảo" KK Park ở Myanmar qua sông Moei vào Thái Lan.

- Ảnh 1.

Khu phức hợp KK Park ở thành phố Myawaddy thuộc phía đông Myanmar, được chụp từ huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan ngày 17.9

Ảnh: AFP

"Cảnh sát xuất nhập cảnh và lực lượng đặc nhiệm của quân đội đã phối hợp để hỗ trợ theo các thủ tục nhân đạo... và họ sẽ được sàng lọc", ông Sawanit nói. Ông cho biết thêm quy trình này sẽ cho phép các cơ quan chức năng xác định các cá nhân có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không, và nếu không, họ có thể bị truy tố vì tội vượt biên trái phép.

Văn phòng Hành chính Tỉnh Tak thông báo số người vượt biên từ Myanmar vào Thái Lan nói trên có "công dân nước ngoài", và giới chức dự kiến sẽ có thêm nhiều người vượt biên vào Thái Lan.

Trước đó trong tuần này, chính quyền quân sự Myanmar thông báo đã tiến hành lục soát khu KK Park và tịch thu nhiều thiết bị đầu cuối internet Starlink. Người dân ở khu vực cho hay các cuộc lục soát vẫn tiếp diễn hôm 22.10 và một phóng viên AFP đã chứng kiến hơn 1.000 người di chuyển về phía bắc, rời khỏi địa điểm này bằng đường bộ, xe máy và chen chúc trên xe bán tải.

Thái Lan nói gì về tin người mẫu bị sát hại lấy nội tạng ở Myanmar?

Cũng trong ngày 22.10, Giám đốc điều hành Lauren Dreyer của Công ty SpaceX (Mỹ) khẳng định công ty đã cắt dịch vụ của hơn 2.500 thiết bị đầu cuối internet Starlink tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, theo AFP. Bà Dreyer không cho biết thời điểm số thiết bị đầu cuối đó bị ngắt kết nối.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, tình trạng lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, lừa các nạn nhân với tổng số tiền lên tới 37 tỉ USD vào năm 2023.

Thứ trưởng Thái Lan từ chức vì cáo buộc dính líu trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Thứ trưởng Thái Lan từ chức vì cáo buộc dính líu trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong ngày 22.10 đã từ chức sau khi đối mặt với cáo buộc có liên quan các trung tâm lừa đảo trực tuyến có trụ sở tại Campuchia.

Campuchia bắt giữ thêm 10 người Hàn Quốc liên quan lừa đảo trực tuyến

Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, thu giữ 30 thiết bị internet Starlink

Xem thêm bình luận