Gần 700 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Myanmar

Ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Phó tỉnh trưởng tỉnh Tak, giáp với biên giới Myanmar, khẳng định AFP rằng tính đến sáng 23.10 có "677 người đã trốn khỏi trung tâm lừa đảo" KK Park ở Myanmar qua sông Moei vào Thái Lan.

Khu phức hợp KK Park ở thành phố Myawaddy thuộc phía đông Myanmar, được chụp từ huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan ngày 17.9 Ảnh: AFP

"Cảnh sát xuất nhập cảnh và lực lượng đặc nhiệm của quân đội đã phối hợp để hỗ trợ theo các thủ tục nhân đạo... và họ sẽ được sàng lọc", ông Sawanit nói. Ông cho biết thêm quy trình này sẽ cho phép các cơ quan chức năng xác định các cá nhân có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không, và nếu không, họ có thể bị truy tố vì tội vượt biên trái phép.

Văn phòng Hành chính Tỉnh Tak thông báo số người vượt biên từ Myanmar vào Thái Lan nói trên có "công dân nước ngoài", và giới chức dự kiến sẽ có thêm nhiều người vượt biên vào Thái Lan.

Trước đó trong tuần này, chính quyền quân sự Myanmar thông báo đã tiến hành lục soát khu KK Park và tịch thu nhiều thiết bị đầu cuối internet Starlink. Người dân ở khu vực cho hay các cuộc lục soát vẫn tiếp diễn hôm 22.10 và một phóng viên AFP đã chứng kiến hơn 1.000 người di chuyển về phía bắc, rời khỏi địa điểm này bằng đường bộ, xe máy và chen chúc trên xe bán tải.

Thái Lan nói gì về tin người mẫu bị sát hại lấy nội tạng ở Myanmar?

Cũng trong ngày 22.10, Giám đốc điều hành Lauren Dreyer của Công ty SpaceX (Mỹ) khẳng định công ty đã cắt dịch vụ của hơn 2.500 thiết bị đầu cuối internet Starlink tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, theo AFP. Bà Dreyer không cho biết thời điểm số thiết bị đầu cuối đó bị ngắt kết nối.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, tình trạng lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, lừa các nạn nhân với tổng số tiền lên tới 37 tỉ USD vào năm 2023.