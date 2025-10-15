Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc phát cảnh báo khẩn cấp cho công dân du lịch Thái Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2025 15:23 GMT+7

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã ban hành khuyến cáo chính thức, cảnh báo du khách Trung Quốc đến Thái Lan cần thận trọng khi đặt tour, đặc biệt là tránh xa các 'tour giá rẻ' mang tính lừa đảo.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi xuất hiện những video trực tuyến gần đây ghi lại cảnh du khách Trung Quốc bị ép mua hàng hóa đắt tiền khi đi du lịch tại Thái Lan, theo tờ The Nation hôm nay 15.10.

Đại sứ quán Trung Quốc hôm nay xác nhận đã xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và ngay lập tức liên hệ với Cảnh sát Du lịch Thái Lan và Tổng cục Du lịch Thái Lan để mở cuộc điều tra.

Trung Quốc phát cảnh báo khẩn cấp cho công dân du lịch Thái Lan - Ảnh 1.

Một khu vực tại trung tâm Bangkok, Thái Lan

Ảnh: Ngọc Mai

Sau đó, giới chức Thái Lan xác định cá nhân liên quan là một người mang hộ chiếu Trung Quốc và không có giấy phép hướng dẫn viên du lịch Thái Lan hợp lệ. Cá nhân này đã gây áp lực buộc du khách mua hàng và nhận hoa hồng từ việc bán hàng. Giới chức Thái Lan cũng đã điều tra công ty lữ hành liên quan và đang tiến hành các hành động pháp lý đối với tất cả các bên liên quan.

Khuyến cáo của Đại sứ quán Trung Quốc liên tục cảnh báo du khách không nên bị lừa bởi mức giá thấp đáng ngờ. Đại sứ quán Trung Quốc khuyến cáo rằng khi lựa chọn tour du lịch theo nhóm, du khách nên chọn một công ty lữ hành nước ngoài được cấp phép và uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng với mức giá hợp lý và có hợp đồng chính thức.

Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh một điểm pháp lý quan trọng là theo luật pháp Thái Lan, công dân nước ngoài bị cấm làm hướng dẫn viên du lịch tại quốc gia này.

Khuyến cáo của Đại sứ quán Trung Quốc kết thúc bằng lời khuyên về cách xử lý tranh chấp: du khách nên thận trọng, lưu giữ mọi bằng chứng về hành vi sai trái và tìm kiếm sự hỗ trợ ngay lập tức bằng cách liên hệ với đường dây nóng của Cảnh sát Du lịch Thái Lan theo số 1155.

