Thế giới

Hàn Quốc - Campuchia lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo

Trí Đỗ
Trí Đỗ
28/10/2025 21:29 GMT+7

Trong cuộc hội đàm tại Malaysia ngày 27.10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm đối phó với các vụ lừa đảo nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 27.10, lực lượng chống lừa đảo dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng tới. Lực lượng này sẽ bao gồm cảnh sát Hàn Quốc được điều động đến Campuchia. Quy mô và cơ chế phối hợp cụ thể sẽ được hai bên thống nhất trong thời gian sớm nhất, theo The Korea Times.

Hàn Quốc, Campuchia lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) bắt tay Thủ tướng Campuchia Hun Manet ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 27.10.2025

ẢNH: YONHAP

"Tổng thống Lee bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Hun Manet vì sự hợp tác của chính phủ Campuchia trong việc hồi hương công dân Hàn Quốc và hỗ trợ các nạn nhân lừa đảo. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp để có biện pháp ứng phó chung hiệu quả đối với những tội phạm này", ông Kang cho biết trong buổi họp báo tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Thỏa thuận trên được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về khoảng 2.000 người Hàn Quốc bị dụ dỗ đến Campuchia bằng quảng cáo việc làm giả và bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Nhiều người trong số họ trở thành nạn nhân lẫn thủ phạm trong các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đã tăng cường phối hợp với nhóm phản ứng nhanh của chính phủ Hàn Quốc, đồng thời khẳng định tình hình an ninh công cộng đã cải thiện đáng kể sau các chiến dịch trấn áp gần đây nhằm vào các tổ hợp lừa đảo và mạng lưới tội phạm quốc tế.

Trong cuộc hội đàm, ông Hun Manet gửi lời chia buồn về cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc tại Campuchia, gọi đây là "một sự cố bi thảm", đồng thời nhấn mạnh Phnom Penh đang hợp tác chặt chẽ với Seoul để truy tìm các đối tượng liên quan. Ông Hun Manet cũng khẳng định Campuchia đặt ưu tiên cao nhất cho cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, và "lắng nghe kỹ lưỡng những lo ngại của cộng đồng người nước ngoài, bao gồm công dân Hàn Quốc".

Cũng tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập vào năm 2024. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1997.

Hai bên tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, công nghệ và an ninh, hướng tới một quan hệ đối tác lâu dài và bền vững dựa trên lợi ích chung.

Tổng thống Lee nhấn mạnh các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế của Campuchia, đồng thời đề nghị chính phủ nước chủ nhà hỗ trợ giải quyết những khó khăn mà các nhà đầu tư Hàn Quốc đang gặp phải. Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xử lý những vấn đề này kịp thời.

