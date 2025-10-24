Hàn Quốc phá đường dây lừa tình ở Campuchia, bắt một đồng phạm

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một đồng phạm trong nước của đường dây lừa đảo tình cảm tại Campuchia, theo Đài KBS hôm nay 24.10.

Theo bản tin do KBS phát, bên trong một quán bar giải trí ở Campuchia, một người đàn ông đeo kính râm đang chạm vào một người đàn ông khác có hình xăm trên đầu. Người đàn ông đeo kính râm là kẻ cầm đầu của một nhóm lừa đảo tình cảm ở Campuchia, được xác định là ông A (trong độ tuổi 40).

Người đàn ông đeo kính râm trong ảnh là kẻ cầm đầu của một nhóm "lừa đảo tình cảm" ở Campuchia, theo KBS Ảnh: Chụp từ video do KBS phát

Ông A từng là thành viên của một đường dây tội phạm có tổ chức ở Hàn Quốc. Ông A được cho là đã trốn sang Campuchia vào đầu năm ngoái và điều hành đường dây lừa đảo tình cảm ở Campuchia trong hơn một năm với sự tham gia của một số công dân Trung Quốc và những người khác.

Băng nhóm này tuyển dụng các thành viên qua mạng, chủ yếu là những thanh niên đang mắc nợ chồng chất hoặc đang cố gắng trốn khỏi Hàn Quốc sau khi phạm tội.

Ông A ép buộc họ sử dụng ma túy và quay phim lại quá trình này. Nếu bất kỳ ai cố gắng rời khỏi đường dây, ông ta đe dọa sẽ giao nộp đoạn phim cho cảnh sát. Bên trong khu vực của mình, bọn tội phạm thậm chí còn lắp đặt các thiết bị sốc điện để kiểm soát các thành viên.

Các thành viên nam giả làm phụ nữ để trò chuyện với nạn nhân trực tuyến và tống tiền họ. Đã có hàng chục nạn nhân, và tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 tỉ won (gần 55 tỉ đồng).

Xác định nghi phạm chính vụ sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng ở Campuchia

Sau khi nhận được tin báo, KBS đã báo cáo vụ việc với cảnh sát Hàn Quốc vào tháng 3 và tiếp tục truy tìm các nghi phạm. Vào ngày 15.10, cảnh sát đã bắt giữ một đồng phạm ở Hàn Quốc, thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ những nghi phạm liên quan.

Giới chức tin rằng ông A có thể vẫn đang ở Campuchia và họ đang đẩy nhanh nỗ lực xác định vị trí và bắt giữ kẻ cầm đầu này cùng các đồng phạm, theo KBS.