Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hàn Quốc phá đường dây lừa tình ở Campuchia, bắt một đồng phạm

Văn Khoa
Văn Khoa
24/10/2025 11:42 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một đồng phạm trong nước hoạt động cho đường dây lừa đảo tình cảm tại Campuchia, theo Đài KBS hôm nay 24.10.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một đồng phạm trong nước của đường dây lừa đảo tình cảm tại Campuchia, theo Đài KBS hôm nay 24.10.

Theo bản tin do KBS phát, bên trong một quán bar giải trí ở Campuchia, một người đàn ông đeo kính râm đang chạm vào một người đàn ông khác có hình xăm trên đầu. Người đàn ông đeo kính râm là kẻ cầm đầu của một nhóm lừa đảo tình cảm ở Campuchia, được xác định là ông A (trong độ tuổi 40).

Hàn Quốc phanh phui một đường đây lừa đảo tình cảm ở Campuchia, bắt một đồng phạm - Ảnh 1.

Người đàn ông đeo kính râm trong ảnh là kẻ cầm đầu của một nhóm "lừa đảo tình cảm" ở Campuchia, theo KBS

Ảnh: Chụp từ video do KBS phát

Ông A từng là thành viên của một đường dây tội phạm có tổ chức ở Hàn Quốc. Ông A được cho là đã trốn sang Campuchia vào đầu năm ngoái và điều hành đường dây lừa đảo tình cảm ở Campuchia trong hơn một năm với sự tham gia của một số công dân Trung Quốc và những người khác.

Băng nhóm này tuyển dụng các thành viên qua mạng, chủ yếu là những thanh niên đang mắc nợ chồng chất hoặc đang cố gắng trốn khỏi Hàn Quốc sau khi phạm tội.

Ông A ép buộc họ sử dụng ma túy và quay phim lại quá trình này. Nếu bất kỳ ai cố gắng rời khỏi đường dây, ông ta đe dọa sẽ giao nộp đoạn phim cho cảnh sát. Bên trong khu vực của mình, bọn tội phạm thậm chí còn lắp đặt các thiết bị sốc điện để kiểm soát các thành viên.

Các thành viên nam giả làm phụ nữ để trò chuyện với nạn nhân trực tuyến và tống tiền họ. Đã có hàng chục nạn nhân, và tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 tỉ won (gần 55 tỉ đồng).

Xác định nghi phạm chính vụ sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng ở Campuchia

Sau khi nhận được tin báo, KBS đã báo cáo vụ việc với cảnh sát Hàn Quốc vào tháng 3 và tiếp tục truy tìm các nghi phạm. Vào ngày 15.10, cảnh sát đã bắt giữ một đồng phạm ở Hàn Quốc, thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ những nghi phạm liên quan.

Giới chức tin rằng ông A có thể vẫn đang ở Campuchia và họ đang đẩy nhanh nỗ lực xác định vị trí và bắt giữ kẻ cầm đầu này cùng các đồng phạm, theo KBS.

Tin liên quan

Campuchia bắt hơn 80 người Hàn Quốc, Trung Quốc liên quan lừa đảo qua mạng

Campuchia bắt hơn 80 người Hàn Quốc, Trung Quốc liên quan lừa đảo qua mạng

Giới chức Campuchia mới đây bắt giữ 57 người Hàn Quốc vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, theo Ủy ban Chống tội phạm mạng Campuchia hôm nay 23.10.

Tình tiết mới liên quan nghi phạm sát hại sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia

Campuchia bắt giữ thêm 10 người Hàn Quốc liên quan lừa đảo trực tuyến

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo tình cảm campuchia Hàn Quốc đường dây tội phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận