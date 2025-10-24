Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan tước quốc tịch doanh nhân Campuchia bị cáo buộc dính lừa đảo trực tuyến

Văn Khoa
Văn Khoa
24/10/2025 19:48 GMT+7

Chính phủ Thái Lan hôm nay 24.10 đã tước quốc tịch của một doanh nhân nhập tịch người Campuchia sau khi ông này bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến và mạng lưới buôn người.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24.10 đã ký lệnh tước quốc tịch Thái Lan của Phat Suphapa, còn được gọi là Ly Yong Phat, theo tờ Bangkok Post. Ông này bị cáo buộc vẫn giữ quốc tịch Campuchia và tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

- Ảnh 1.

Ông Ly Yong Phat vào năm 2013

Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

"Tôi vừa ký lệnh tước quốc tịch Thái Lan của ông Phat. Điều này cho thấy rõ ràng rằng chính phủ của chúng tôi đang có hành động mà trước đây các chính phủ khác đã không làm, dù chúng tôi mới nhậm chức chỉ được vài tuần và không có nhiều thời gian", ông Anutin nói với các phóng viên.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, các báo cáo từ Văn phòng Chống rửa tiền và Cơ quan Lãnh sự cho thấy ông Ly có liên hệ với các nhóm tham gia vào mạng lưới lừa đảo và buôn người. Ông cũng đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Mỹ cấm vận. Ông Ly vẫn tiếp tục sử dụng quốc tịch Campuchia dù đã nhập tịch Thái Lan, theo Bangkok Post.

Cũng theo Bộ Nội vụ Thái Lan, hành vi của ông Ly làm suy yếu an ninh quốc gia và lợi ích công cộng. Bộ này nhấn mạnh việc tước quốc tịch Thái Lan của ông Ly nhằm ngăn chặn những tác hại tiềm tàng đối với công chúng. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Ly.

Việc tước quốc tịch Thái Lan của ông Ly là hành động mới nhất mà Thủ tướng Anutin thực hiện trong vòng chưa đầy một tuần để thể hiện sự cứng rắn của mình đối với các hoạt động lừa đảo.

Hôm 23.10, Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong tuyên bố sẽ từ chức, một ngày sau khi Thủ tướng Anutin yêu cầu ông giải thích những cáo buộc rằng ông Vorapak và vợ có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á.

Ông Ly được cho là đã xây dựng cơ đồ của mình nhờ vào việc nhập khẩu và xuất khẩu thuốc lá, sản xuất điện và điều hành một số khu nghỉ dưỡng và sòng bạc, theo Bangkok Post.

Tin liên quan

Hơn 1.000 người vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau vụ đột kích ổ lừa đảo

Hơn 1.000 người vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau vụ đột kích ổ lừa đảo

Hơn 1.000 người đã vượt biên trái phép từ Myanmar sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar đột kích một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất tại nước này.

Thái Lan điều tra doanh nhân Campuchia bị Mỹ truy tố tội lừa đảo

Campuchia bắt hơn 80 người Hàn Quốc, Trung Quốc liên quan lừa đảo qua mạng

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan tước quốc tịch doanh nhân Campuchia lừa đảo trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận