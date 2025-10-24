Thái Lan tước quốc tịch doanh nhân Campuchia bị cáo buộc dính lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24.10 đã ký lệnh tước quốc tịch Thái Lan của Phat Suphapa, còn được gọi là Ly Yong Phat, theo tờ Bangkok Post. Ông này bị cáo buộc vẫn giữ quốc tịch Campuchia và tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

Ông Ly Yong Phat vào năm 2013 Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

"Tôi vừa ký lệnh tước quốc tịch Thái Lan của ông Phat. Điều này cho thấy rõ ràng rằng chính phủ của chúng tôi đang có hành động mà trước đây các chính phủ khác đã không làm, dù chúng tôi mới nhậm chức chỉ được vài tuần và không có nhiều thời gian", ông Anutin nói với các phóng viên.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, các báo cáo từ Văn phòng Chống rửa tiền và Cơ quan Lãnh sự cho thấy ông Ly có liên hệ với các nhóm tham gia vào mạng lưới lừa đảo và buôn người. Ông cũng đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Mỹ cấm vận. Ông Ly vẫn tiếp tục sử dụng quốc tịch Campuchia dù đã nhập tịch Thái Lan, theo Bangkok Post.

Cũng theo Bộ Nội vụ Thái Lan, hành vi của ông Ly làm suy yếu an ninh quốc gia và lợi ích công cộng. Bộ này nhấn mạnh việc tước quốc tịch Thái Lan của ông Ly nhằm ngăn chặn những tác hại tiềm tàng đối với công chúng. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Ly.

Việc tước quốc tịch Thái Lan của ông Ly là hành động mới nhất mà Thủ tướng Anutin thực hiện trong vòng chưa đầy một tuần để thể hiện sự cứng rắn của mình đối với các hoạt động lừa đảo.

Hôm 23.10, Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong tuyên bố sẽ từ chức, một ngày sau khi Thủ tướng Anutin yêu cầu ông giải thích những cáo buộc rằng ông Vorapak và vợ có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á.

Ông Ly được cho là đã xây dựng cơ đồ của mình nhờ vào việc nhập khẩu và xuất khẩu thuốc lá, sản xuất điện và điều hành một số khu nghỉ dưỡng và sòng bạc, theo Bangkok Post.