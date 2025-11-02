Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Một sòng bạc ở Campuchia bị đột kích, 23 người nước ngoài bị bắt

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2025 15:36 GMT+7

Một sòng bạc ở Campuchia bị đình chỉ giấy phép và 23 người nước ngoài bị bắt sau khi sòng bạc này bị phát hiện tham gia âm mưu lừa đảo bằng công nghệ, theo tờ Khmer Times hôm nay 2.11.

Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống tội phạm mạng (CCCC) của Campuchia, chủ trì và phối hợp với Ủy ban Cờ bạc thương mại Campuchia (CCGC), Cảnh sát quốc gia và Văn phòng Công tố tỉnh Svay Rieng đã khám xét một địa điểm bị nghi ngờ liên quan tội phạm mạng tại sòng bạc Silver Star ở tỉnh Svay Rieng vào ngày 1.11.

Cuộc khám xét trên đã dẫn tới việc bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 6 người Sri Lanka, 7 người Pakistan, 2 người Philippines, 2 người Nepal, 1 người Ấn Độ, 1 người Nigeria, 1 người Algeria (giới chức nghi là nạn nhân) và 3 nghi phạm cầm đầu (1 người Trung Quốc đại lục, 1 người Đài Loan và 1 người Malaysia). Giới chức còn thu giữ bằng chứng bao gồm 24 điện thoại tổng đài, 19 hộ chiếu và 20 điện thoại di động.

Một sòng bạc ở Campuchia bị đột kích, 23 người nước ngoài bị bắt - Ảnh 1.

Một phòng trong địa điểm bị khám xét

Ảnh: Khmer Times

Sau khi thu thập đủ bằng chứng, CGCC đã quyết định đình chỉ giấy phép hoạt động của sòng bạc Silver Star và ngăn chặn hoạt động của sòng bạc này.

Giới chức đã đưa 3 nghi phạm cầm đầu đến Tòa án tỉnh Svay Rieng để xử lý theo quy định pháp luật của Campuchia. Giới chức cũng đã bàn giao 20 người nước ngoài còn lại cho Tổng cục Di trú để cơ quan này chuẩn bị làm thủ tục trục xuất họ khỏi Campuchia.

Ngoài ra, Tân Hoa xã dẫn thông cáo báo chí ngày 1.11 từ Ủy ban Đặc biệt Chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia cho hay giới chức nước này đã bắt giữ 106 người Indonesia, trong đó có 36 phụ nữ, vì nghi ngờ họ lừa đảo trực tuyến.

'Không thể đổ lỗi một mình Campuchia' về lừa đảo trực tuyến

Các nghi phạm bị bắt giữ hôm 31.10 trong cuộc đột kích vào một tòa nhà cho thuê ở quận Tuol Kork thuộc thủ đô Phnom Penh, theo thông cáo báo chí. Trong cuộc đột kích, giới chức Campuchia còn tịch thu hàng chục điện thoại và máy tính bàn, và 2 chiếc ô tô.

Campuchia đã phát động một chiến dịch trấn áp chưa từng có trên toàn quốc đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, nhằm duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội. Theo Ủy ban Đặc biệt Chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, vương quốc này đã bắt giữ hơn 3.400 nghi phạm lừa đảo trực tuyến trong 4 tháng qua.

