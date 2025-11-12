Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Vi Trân
Vi Trân
12/11/2025 11:41 GMT+7

Tập đoàn Prince của doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí) tại Campuchia đã bác bỏ cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo.

Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ gỡ niêm phong bản cáo trạng truy tố doanh nhân Chen Zhi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Prince tại Campuchia, với cáo buộc ông này đứng đầu tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bắt các nạn nhân buôn người tham gia hành vi lừa đảo trên mạng.

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác bỏ cáo buộc lừa đảo - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại Prince International Plaza của Tập đoàn Prince tại Phnom Penh, Campuchia

ẢNH: AFP

Các nhà điều tra Mỹ đã tịch thu số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỉ USD được cho là lợi nhuận từ hoạt động phi pháp, vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Cơ quan chức năng Anh cũng đóng băng các bất động sản và tài sản khác trị giá hơn 130 triệu USD của bị can trong khi Đài Loan, Hồng Kông và Singapore cũng tịch thu số tài sản lên đến hàng trăm triệu USD.

Ngày 11.11, Tập đoàn Prince đã ra tuyên bố đầu tiên để bác bỏ các cáo buộc, theo AFP ngày 12.11. "Tập đoàn Prince kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hay Chủ tịch Chen Zhi đã tham gia hoạt động phi pháp. Những cáo buộc gần đây là vô căn cứ và có vẻ nhằm giải thích cho việc thu giữ trái phép số tài sản trị giá hàng tỉ USD. Chúng tôi tự tin rằng khi sự thật được phơi bày, Tập đoàn Prince và Chủ tịch sẽ được minh oan hoàn toàn", tuyên bố nêu.

Tập đoàn Prince cho rằng những cáo buộc đã gây ra thiệt hại không đáng có cho hàng ngàn nhân viên vô can, đối tác và cộng đồng mà tập đoàn phục vụ.

Thái Lan bắt giữ 4 nghi phạm lừa đảo người Trung Quốc, truy nã thượng nghị sĩ Campuchia

Prince là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, có chi nhánh hoạt động tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia các ngành bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.

Hoạt động từ năm 2015, tập đoàn này đã mở rộng khắp Campuchia, đầu tư 2 tỉ USD vào các dự án bất động sản như trung tâm thương mại Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Tuy nhiên, các nhà điều tra cáo buộc Tập đoàn Prince điều hành mạng lưới trực tuyến nhằm lừa nạn nhân sau đó "rửa" số tiền bất chính bằng tiền mã hóa. Bộ Tư pháp Mỹ gọi Tập đoàn Prince là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á và cho biết ông Chen Zhi (38 tuổi), công dân Anh-Campuchia, vẫn đang lẩn trốn.

