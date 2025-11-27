Viện Pasteur Pháp cảnh báo về nguy cơ đại dịch nghiêm trọng hơn Covid-19

Các nhà nghiên cứu tại Viện Pasteur ở Paris (Pháp) ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 27.11 dẫn lời Giám đốc Y khoa Marie-Anne Rameix-Welti tại trung tâm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp thuộc Viện Pasteur (Pháp) cảnh báo rằng cúm gia cầm đang lây lan ở chim hoang dã, gia cầm và động vật hữu nhũ có thể dẫn đến đại dịch còn tồi tệ hơn Covid-19.

Cúm gia cầm độc lực cao đã khiến hàng trăm triệu con gia cầm bị tiêu hủy trong vài năm qua, làm gián đoạn nguồn cung thực phẩm và đẩy giá cả tăng lên, dù ca nhiễm ở người vẫn hiếm gặp.

"Điều chúng tôi lo ngại là virus thích nghi với động vật có vú, đặc biệt là với con người, trở nên có khả năng lây truyền từ người sang người. Khi đó chúng sẽ trở thành virus gây đại dịch", bà Rameix-Welti cảnh báo.

Viện Pasteur là một trong những phòng thí nghiệm châu Âu đầu tiên phát triển và chia sẻ các xét nghiệm phát hiện Covid-19, công bố các quy trình cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các phòng thí nghiệm trên toàn cầu.

Theo bà Rameix-Welti, con người có kháng thể với các chủng cúm mùa H1 và H3 thông thường, nhưng không có kháng thể với cúm gia cầm H5 đang ảnh hưởng đến gia cầm và động vật có vú, giống như khi họ cũng không có kháng thể với Covid-19.

Khác với Covid-19 - vốn chủ yếu ảnh hưởng nhóm dễ tổn thương - virus cúm cũng có thể khiến những người khỏe mạnh, kể cả trẻ em, tử vong. Đại dịch Covid-19 khiến hơn 704 triệu người mắc và 7 triệu người tử vong trên toàn thế giới, theo trang Worldometer.

"Đại dịch cúm gia cầm có thể sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn đại dịch mà chúng ta từng trải qua", bà cho biết.

Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân nhiễm các chủng virus cúm gia cầm H5 trong quá khứ, bao gồm H5N1 đang lưu hành trong đàn gia cầm và bò sữa ở Mỹ, nhưng các trường hợp này thường là do tiếp xúc gần với động vật nhiễm bệnh.

Ca nhiễm H5N5 trên người đầu tiên xuất hiện tại bang Washington của Mỹ trong tháng này. Người đàn ông này vốn có bệnh nền đã tử vong vào tuần trước.

Tuy nhiên, ông Gregorio Torres, trưởng bộ phận khoa học của Tổ chức Thú y thế giới, cho biết nguy cơ hình thành một đại dịch trên người vẫn ở mức thấp.

"Chúng ta cần sẵn sàng ứng phó đủ sớm. Nhưng hiện tại, bạn vẫn có thể thoải mái đi dạo trong rừng, ăn thịt gà, trứng và tận hưởng cuộc sống. Nguy cơ đại dịch là điều có thể xảy ra. Nhưng xét về xác suất, nó vẫn rất thấp", ông nói.