WHO kêu gọi tăng cường đối phó bệnh sởi và các đại dịch tương lai

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng vi rút gây bệnh sởi là một trong những vi rút dễ lây nhiễm nhất, nên bệnh sởi một khi xuất hiện đều có khả năng lây lan khắp nơi", theo AFP dẫn lời bà Kate O'Brien, Giám đốc bộ phận vắc xin của WHO.

Bà Kate O'Brien cho hay Mỹ đang hành động để kiểm soát và dập dịch sởi, sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ghi nhận 650 ca mắc kể từ đầu năm nay, trong đó có hàng chục trường hợp nhập viện và 3 trường hợp tử vong. Các ca tử vong trên đều chưa tiêm vắc xin, trong đó có 2 trẻ em.

Theo bà O'Brien, bệnh sởi lây lan là do tỷ lệ tiêm vắc xin giảm, một phần do những gián đoạn trong đại dịch Covid-19. "Vắc xin phòng bệnh sởi là loại vắc xin cực kỳ an toàn và hiệu quả", bà nhấn mạnh.

Liên quan việc đối phó các đại dịch trong tương lai, giới quan sát cho rằng quá trình đàm phán về một thỏa thuận toàn cầu có khả năng tiếp tục kéo dài, do bất đồng giữa các nước. Sau khi đại dịch Covid-19 khiến hơn 7 triệu người tử vong và các bệnh khác như sởi, cúm gia cầm, đậu mùa khỉ và Ebola tiếp tục đe dọa, áp lực đang gia tăng về việc đạt thỏa thuận toàn cầu về việc ngăn ngừa, sẵn sàng và ứng phó.

"Việc có một khuôn khổ tập hợp các quốc gia lại với nhau và lập kế hoạch ứng phó đại dịch tiếp theo sẽ cứu được hàng ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu sinh mạng", Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan khẳng định. Một đề xuất chưa đạt đồng thuận là việc các nước thành viên sẽ cung cấp cho WHO sự tiếp cận nhanh chóng đối với 20% các sản phẩm y tế liên quan đại dịch do họ sản xuất, trong đó có ít nhất 10% sản lượng được quyên góp.