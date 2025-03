Số ca bệnh sởi tại châu Âu tăng gấp đôi, WHO và UNICEF báo động

Trong phân tích chung công bố ngày 13.3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết có 127.350 ca mắc bệnh sởi, dẫn đến ít nhất 38 ca tử vong, tại vùng châu Âu trong năm 2024, theo tờ The Guardian. Vùng châu Âu theo phân cấp quản lý của WHO gồm 53 nước tại châu Âu và Trung Á.

Số ca bệnh sởi tại vùng châu Âu đã tăng gấp đôi trong năm 2024. Trong ảnh là một nhân viên y tế tại bệnh viện ở thủ đô Podgorica, Montenegro tiêm vắc xin sởi cho một bé gái ẢNH: AFP

Đa số các trường hợp mắc bệnh là người chưa tiêm vắc xin hoặc chưa rõ tình trạng tiêm chủng.

Con số nói trên chiếm 1/3 số ca sởi được thông báo trên thế giới trong năm ngoái. Trong khu vực châu Âu, Romania chiếm nhiều nhất với 30.692 trường hợp mắc bệnh, tiếp theo là Nga và Kazakhstan. Hơn 50.000 ca là trẻ em dưới 5 tuổi. Khoảng 60% trường hợp nhiễm bệnh cần nhập viện.

"Sởi đã quay lại và đây là lời cảnh tỉnh. Nếu không có tỷ lệ tiêm chủng cao, sẽ không có an ninh y tế", Giám đốc WHO tại khu vực Hans Henri Kluge nói.

Các quan chức y tế liên kết con số nói trên với việc tỷ lệ tiêm vắc xin tại nhiều nước chưa quay lại mức trước đại dịch Covid-19. Năm 2023, số trẻ em được tiêm liều vắc xin sởi đầu tiên giảm 10% so với năm 2019. Bên cạnh đó, trong năm 2023, khoảng 500.000 trẻ đến tuổi tiêm vắc xin sởi nhưng đã không tiêm.

Một số trường hợp do hệ thống y tế quá tải trong đại dịch Covid-19, theo Giám đốc chương trình tiêm chủng khu vực châu Âu và Trung Á của UNICEF Fatima Cengic. Một nguyên nhân khác là do những thông tin sai lan truyền về việc tiêm vắc xin, đặc biệt từ khi Covid-19 bùng phát.

"Chúng tôi kêu gọi các chính phủ rà soát toàn bộ trẻ em chưa được tiêm vắc xin và đảm bảo để trẻ được tiêm kịp thời. Chúng tôi cần đảm bảo các bậc phụ huynh hiểu rằng họ cần nhìn vào những nguồn đáng tin. Bạn không thể tìm kiếm trên Google về việc tiêm chủng. Đó không phải là cách", bà Cengic nói.

Sởi là bệnh nhiễm trùng cấp tính do virus Polinosa Morbillarum gây ra, thường gây sốt, phát ban và có khả năng truyền nhiễm. Bệnh rất dễ lây lan qua không khí khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi, và những giọt li ti chứa virus có thể lơ lửng trong không khí trong 2 giờ sau khi người bệnh đi khỏi, theo The Guardian. Bệnh sởi có thể dẫn đến những biến chứng như viêm phổi, viêm não và mù lòa.