Bé gái được tiêm vắc xin sởi ở Montenegro Ảnh: AFP

Vùng châu Âu theo phân cấp quản lý của WHO gồm 53 nước tại châu Âu và Trung Á.

Tờ The Guardian dẫn số liệu do WHO và UNICEF công bố cho thấy có 127.350 ca bệnh sởi đã được báo cáo ở vùng châu Âu vào năm ngoái, trong đó có ít nhất 38 ca tử vong. "Bệnh sởi đã quay trở lại và đó là một hồi chuông cảnh tỉnh", ông Hans Henri P Kluge, Giám đốc vùng châu Âu của WHO, cảnh báo.