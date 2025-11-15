Lở đất ở Indonesia, nhiều người thiệt mạng

Hãng thông tấn Antara ngày 15.11 đưa tin trận lở đất diễn ra sau nhiều ngày thành phố Cilacap hứng chịu mưa lớn.

"Chúng tôi đã tìm thấy thêm 3 thi thể, còn 17 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Chúng tôi đã làm việc hết khả năng của mình", ông Budi Irawan, Phó giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), cho biết.

Các thành viên cứu hộ Indonesia tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Cilacap, tỉnh Trung Java (Indonesia) ngày 15.11.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, BNPB đã tìm thấy 3 thi thể. Ông Budi cho hay lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các nạn nhân bị chôn vùi sâu từ 3 - 8 m. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ cùng thiết bị hạng nặng đã được triển khai để tìm kiếm nạn nhân.

Đoạn phim lan truyền cho thấy lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát. Ông Abdul Muhari, phát ngôn viên BNPB, cho biết: "Điều kiện mặt đất không ổn định gây thách thức lớn cho đội tìm kiếm trong giờ vàng".

Người thân của các nạn nhân phản ứng tại hiện trường vụ lở đất tại Cilacap ẢNH: REUTERS

Trước tình hình thực địa nguy hiểm, BNPB dự kiến sơ tán người dân khỏi 28 ngôi nhà ở khu vực dễ xảy ra lở đất, theo AP.

Mưa lớn theo mùa ở Indonesia thường bắt đầu từ tháng 10 kéo dài đến tháng 3, gây ra mưa lớn, lũ lụt và lở đất.

Trước đó, vào tháng 1, một trận lở đất ở thành phố Pekalongan thuộc Trung Java, đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.