Thế giới

Nổ lớn rung chuyển thủ đô Indonesia, ít nhất 55 người bị thương

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/11/2025 20:01 GMT+7

Cảnh sát Indonesia ngày 7.11 cho biết những vụ nổ đã làm rung chuyển nhà thờ Hồi giáo nằm trong một ngôi trường ở thủ đô Jakarta.

Theo Hãng tin AP, cảnh sát trưởng Jakarta Asep Edi Suheri cho biết vụ nổ xảy ra trưa nay (7.11) theo giờ địa phương trong nhà thờ Hồi giáo nằm trong khu phức hợp trường trung học ở quận Kelapa Gading, Jakarta.

Vụ nổ khiến học sinh và nhiều chạy tán loạn. Ít nhất 55 người bị thương từ nhẹ đến nghiêm trọng. Có 20 học sinh phải nhập viện trị bỏng, trong đó có 3 trường hợp bị thương nghiêm trọng.

Nổ lớn rung chuyển thủ đô Indonesia, ít nhất 55 người bị thương - Ảnh 1.

Cảnh sát đứng gác tại hiện trường vụ nổ ở Jakarta, Indonesia ngày 7.11

ẢNH: AP

Các nhân chứng cho hay họ nghe được ít nhất 2 vụ nổ. Cảnh sát Indonesia cho biết đã cử đội phá bom đến hiện trường và phát hiện 2 khẩu súng đồ chơi. Gia đình có con em bị thương cho biết con họ bị đinh sắc nhọn và những mảnh vỡ do vụ nổ gây ra đã rơi trúng đầu, tay và chân.

Đến tối 7.11, Reuters đưa tin Tổng thanh tra cảnh sát quốc gia Indonesia Listyo Sigit Prabowo cho biết nghi phạm liên quan vụ nổ là một học sinh đang theo học tại ngôi trường nêu trên và người này đang được điều tra. Đài Sky News dẫn lời giới chức Indonesia cho hay nghi phạm là thiếu niên 17 tuổi.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục học sinh mặc đồng phục chạy hoảng loạn qua sân bóng rổ của trường, một số dùng tay bịt tai để tránh tiếng ồn.

Nổ lớn rung chuyển thủ đô Indonesia, ít nhất 55 người bị thương - Ảnh 2.

Cảnh sát Indonesia thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ nổ ở Jakarta ngày 7.11

ẢNH: REUTERS

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Cảnh sát cho biết những vụ nổ xuất phát gần loa phóng thanh của nhà thờ Hồi giáo. Cảnh sát Suheri cũng kêu gọi người dân không lan truyền những suy đoán chưa có căn cứ và chờ thông tin chính thức từ cuộc điều tra.

