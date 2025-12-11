Nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân đợt lũ lụt chết người tại châu Á vừa qua

Nhóm nghiên cứu Quy trách Thời tiết thế giới (WWA) ngày 10.12 công bố nghiên cứu mới cho rằng biến đổi khí hậu do con người góp phần tạo ra đã làm nhiệt độ đại dương ấm hơn, qua đó gia tăng cường độ mưa bão và dẫn đến những đợt lũ lụt và sạt lở đất chết người trên khắp châu Á vào cuối tháng 11.

Cây cối bị cuốn trôi trong đợt mưa lớn gây lũ quét tại Padang, tỉnh Tây Sumatra (Indonesia) ngày 30.11 ẢNH: REUTERS

Theo AP, nghiên cứu tập trung vào đợt mưa do 2 cơn bão Senyar và Ditwah ảnh hưởng các nước Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka vào cuối tháng 11. Đợt lũ lụt và sạt lở đất đã làm hơn 1.600 người thiệt mạng và hàng trăm người khác còn mất tích tại 4 quốc gia.

Phân tích cho thấy nhiệt độ bề mặt nước biển ấm hơn 0,2 độ C so với mức trung bình trong 3 thập niên qua tại bắc Ấn Độ Dương đã tiếp thêm sức mạnh cho các cơn bão. Nhiệt độ đại dương ấm hơn cung cấp sức nóng và độ ẩm cho bão, gây mưa nhiều hơn tại vùng có khí quyển ấm.

Nếu không có hiện tượng ấm lên toàn cầu, nhiệt độ bề mặt biển sẽ lạnh hơn 1 độ C so với mức đã ghi nhận. Cơ quan Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết nhiệt độ toàn cầu hiện ấm hơn 1,3 độ C so với mức trung bình của thời tiền công nghiệp vào thế kỷ 19.

Các nhà nghiên cứu không thể ước tính chính xác tỷ lệ tác động của biến đổi khí hậu đối với các cơn bão, nhưng cho rằng lượng mưa cực đoan gia tăng do sự tăng nhiệt độ toàn cầu có thể lên đến 9-50% tại eo biển Malacca và 28-160% tại Sri Lanka.

Chuyên gia Jemilah Mahmood thuộc Trung tâm nghiên cứu Sức khỏe hành tinh Sunway (Malaysia), không liên quan nghiên cứu của WWA, nói rằng sự ấm lên toàn cầu là chất xúc tác mạnh mẽ cho các trận lũ lụt, bão và lở đất trên khắp châu Á trong năm nay. Theo bà, trong nhiều thập niên, khu vực và thế giới đã ưu tiên phát triển kinh tế hơn là ổn định khí hậu. "Điều này tạo ra một món nợ tích lũy toàn cầu và dẫn đến cuộc khủng hoảng mà chúng ta đối mặt", bà Mahmood nói.

Phân tích của WWA cho thấy tại các nước bị ảnh hưởng, việc đô thị hóa nhanh chóng, mật độ dân số cao và hạ tầng được thiết lập trên vùng đồng bằng thấp đã gia tăng rủi ro thiệt hại khi xảy ra lũ lụt.