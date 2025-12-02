Hơn 1.000 người chết do lũ lụt, lở đất ở 4 nước châu Á

Trong tuần trước, các hệ thống thời tiết riêng biệt đã mang đến những trận mưa xối xả kéo dài ở khắp Sri Lanka, phần lớn đảo Sumatra của Indonesia, miền nam Thái Lan và miền bắc Malaysia. Những trận mưa lớn đã khiến người dân phải bám trên mái nhà chờ cứu hộ bằng thuyền hoặc trực thăng, và cắt đứt nguồn hỗ trợ cho nhiều ngôi làng, theo AFP.

Một khu vực thuộc Colombo (Sri Lanka) bị ngập vào ngày 30.11 ẢNH: AFP

Trong số 4 quốc gia nói trên, Indonesia và Sri Lanka chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo số liệu mới nhất do Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia công bố ngày 1.12, số người chết do lũ lụt và lở đất ở nước này đã tăng lên 502 người và còn 508 người mất tích. Đây là số người thiệt mạng cao nhất trong một thảm họa thiên nhiên ở Indonesia kể từ khi trận động đất/sóng thần năm 2018 cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người ở đảo Sulawesi, theo AFP. Đến tỉnh Bắc Sumatra hôm 1.12, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nói rằng "hy vọng điều tồi tệ nhất đã qua", và "ưu tiên hiện nay của chính phủ là làm thế nào để gửi ngay viện trợ cần thiết", đặc biệt tập trung vào một số khu vực bị cô lập. Chính phủ Indonesia đã điều động 3 tàu chiến chở hàng cứu trợ và 2 tàu bệnh viện đến một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hàng trăm người thiệt mạng trong lũ lụt do bão gây ra ở Indonesia, Sri Lanka

Tại Sri Lanka, giới chức ngày 1.12 thông báo số người chết vì lũ lụt và lở đất do bão Ditwah gây ra trên khắp nước này đã tăng lên ít nhất 340 người và còn nhiều người mất tích. Trung tâm Quản lý thảm họa tối 30.11 thông báo mưa đã ngớt sau một tuần mưa lớn, nhưng các khu vực trũng thấp của thủ đô Colombo vẫn bị ngập, với hơn 1.000.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa lần này, theo AFP. Trực thăng quân sự đã được triển khai để vận chuyển người dân bị mắc kẹt và phân phát lương thực.

Còn tại Thái Lan, giới chức ngày 1.12 thông báo mưa lũ đã khiến ít nhất 176 người thiệt mạng và khoảng 3 triệu người bị ảnh hưởng ở 8 tỉnh miền nam, theo Reuters. Đây là một trong những trận mưa lũ gây chết người nhiều nhất ở Thái Lan trong một thập niên. Chính phủ Thái Lan đã triển khai các biện pháp cứu trợ, nhưng công chúng ngày càng chỉ trích công tác ứng phó lũ lụt, và 2 quan chức địa phương đã bị đình chỉ công tác vì bị nghi ngờ đã để xảy ra những sai sót, theo AFP.

Ở Malaysia, có tin mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng, và còn 11.600 người đang ở trong các trung tâm sơ tán, theo Reuters. Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia đang trong tình trạng báo động về khả năng xảy ra đợt lũ lụt thứ hai, đồng thời đảm bảo phối hợp viện trợ nhân đạo và đáp ứng ngay lập tức các yêu cầu của nạn nhân, theo Hãng thông tấn Bernama ngày 1.12.



