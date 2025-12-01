Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đạn pháo Myanmar rơi xuống nhà dân, Thái Lan bắn trả

Vi Trân
Vi Trân
01/12/2025 10:34 GMT+7

Quân đội Thái Lan đã nã pháo đáp trả Myanmar sau khi đạn pháo từ phía bên kia biên giới rơi xuống làm hư hại một nhà dân và khiến 2 người bị thương tại Thái Lan.

Tướng Worathep Boonya, Tư lệnh Quân vùng 3 Thái Lan, cho biết 5 quả đạn pháo 60mm đã rơi xuống huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) vào ngày 30.11. Vụ việc xảy ra giữa lúc quân đội Myanmar và lực lượng đối lập đụng độ tại làng Min La Pan thuộc thành phố Myawaddy, đối diện làng Mahawan ở Mae Sot của Thái Lan, theo tờ Bangkok Post ngày 1.12.

Đạn pháo Myanmar rơi xuống nhà dân, Thái Lan bắn trả - Ảnh 1.

Quân đội Thái Lan bắn cảnh cáo sau khi đạn pháo từ Myanmar rơi xuống lãnh thổ làm hư hại nhà dân

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NATION

Đạn pháo từ Myanmar đã làm hư hại một ngôi nhà ở Thái Lan và khiến 2 công dân Myanmar lánh nạn tại đó bị thương. Nạn nhân là hai mẹ con, đang được điều trị và tình hình đã ổn định.

Để đáp trả, Lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu của Thái Lan đã bắn 4 quả đạn pháo khói 120mm về phía Myanmar nhằm cảnh cáo.

Myanmar chưa bình luận gì về vụ việc. Tướng Worathep cho hay tình hình đã trở lại bình thường.

Mặt khác, ông Worathep cho biết các binh sĩ tuần tra biên giới tại Mahawan đã bắt 44 người nước ngoài, hầu hết là người Trung Quốc, vượt biên trái phép từ Myanmar vào ngày 30.11.

Vị chỉ huy tuyên bố các đơn vị sẽ tuần tra giám sát 24/24 để bảo vệ cộng đồng, đồng thời khuyến cáo người dân vùng biên giới cảnh giác, tuân thủ quy định an toàn và báo cáo hoạt động bất thường cho cơ quan chức năng.

Tướng Worathep tuyên bố quân đội Thái Lan sẽ bảo vệ lãnh thổ, cân bằng những cân nhắc an ninh với nhân đạo dành cho dân thường bị ảnh hưởng ở cả hai bên biên giới.

Thái Lan là nơi cư trú của hàng triệu người Myanmar bị mất nơi ở vì nội chiến. Nhiều người cũng tìm cách vượt biên sau những đợt triệt phá các hang ổ lừa đảo tại Myanmar thời gian qua.

