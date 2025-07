Chính quyền Myanmar tuyên bố giành lại thị trấn, nhóm đối lập lên tiếng

Thị trấn Nawnghkio nằm ở đông bắc Myanmar đã bị các thành viên của nhóm vũ trang đối lập Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) chiếm giữ vào mùa hè năm ngoái, sau khi một số nhóm khác nhau tổ chức một cuộc tấn công hiệp đồng và giành được một loạt chiến thắng trước quân đội chính phủ, theo AFP.

Các thành viên của Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) nhận trang thiết bị quân sự trong một khu rừng bí mật gần thị trấn Namhkam thuộc bang Shan ở miền bắc Myanmar ngày 9.11.2024 Ảnh: AFP

Nawnghkio chỉ cách Pyin Oo Lwin, thị trấn có trường đào tạo sĩ quan quân sự chính của Myanmar, khoảng 40 km. Nawnghkio cách Mandalay, thành phố đông dân thứ hai của Myanmar, khoảng 80 km.

Tuy nhiên, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố trên tờ The Global New Light of Myanmar rằng họ đã giành lại thị trấn Nawnghkio sau "566 cuộc giao tranh vũ trang trong vòng 11 tháng chiến đấu".

Một bài báo được đăng trên một trang của The Global New Light of Myanmar hôm nay cho thấy cảnh binh lính giơ cao súng ăn mừng và mô tả chi tiết trận chiến. Bài báo thừa nhận đã có tổn thất nhiều sĩ quan và binh sĩ trong các cuộc tấn công ban đầu.

Nhưng "bằng cách kết hợp các chiến thuật quân sự trên bộ và trên không", quân đội Myanmar đã giành lại được "toàn bộ khu vực Nawnghkio" hôm 16.7, theo bài báo nói trên.

Trong một tuyên bố, TNLA không thừa nhận tuyên bố chiến thắng của chính quyền quân sự Myanmar. Tuy nhiên, TNLA thừa nhận "việc tiếp tục công việc hành chính trong thị trấn gặp khó khăn do cuộc tấn công dữ dội" và lực lượng này đã "di chuyển các dịch vụ hành chính dân sự đến các địa điểm an toàn".

Tuy sức tấn công kết hợp của các nhóm vũ trang đối lập đã gây được nhiều tổn thất, các nhà phân tích cho rằng quyền kiểm soát của chính quyền quân sự Myanmar đối với các trung tâm dân cư lớn vẫn được đảm bảo vì họ có một lực lượng không quân có khả năng ngăn chặn các nhóm vũ trang đối lập, theo AFP.

Thành phố Lashio ở đông bắc Myanmar cũng đã bị chiếm trong cuộc tấn công phối hợp của các nhóm vũ trang đối lập bắt đầu từ tháng 10.2023, nhưng đã được trao trả lại cho chính quyền quân sự Myanmar vào tháng 4.2025 theo một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, theo AFP.