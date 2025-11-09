Myanmar phá dỡ gần 150 tòa nhà trong khu phức hợp lừa đảo KK Park

Quân đội Myanmar hồi tháng 10 công bố đã thực hiện một cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo khét tiếng KK Park ở thị trấn Myawady, bang Kayin. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.000 đối tượng lừa đảo và cuộc đột kích làm 1.500 người phải chạy trốn qua biên giới sang Thái Lan.

Một tòa nhà tại KK Park bị phá dỡ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR

Trong một bản tin cập nhật ngày 9.11 trên báo The Global New Light of Myanmar, chính quyền quân sự cho biết bên trong KK Park có 148 tòa nhà, bao gồm ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và khu phức hợp karaoke cao 2 tầng.

"101 tòa nhà đã bị phá hủy, và 47 tòa nhà còn lại đang trong quá trình bị phá dỡ", tờ báo cho biết.

Cũng theo bài báo, từ ngày 30.1 đến ngày 5.11, tổng cộng 10.762 người nhập cư trái phép đã được xác định và bắt giữ tại Myanmar. Trong số đó, 9.403 người bị trục xuất về nước thông qua Thái Lan và số còn lại đang chờ bị trục xuất.

Quân đội Myanmar cho nổ trung tâm lừa đảo, Thái Lan lo dòng người vượt biên

Theo AFP, dân địa phương và người dân bên phía Thái Lan nói đã nghe thấy những tiếng nổ từ KK Park kể từ vụ đột kích của quân đội.

Các ổ lừa đảo đã nở rộ ở các khu vực biên giới của Myanmar. Nhiều người lao động bị buôn bán vào các cơ sở này và bị bóc lột nhưng cũng có những người khác lại tự nguyện đến các khu phức hợp này để làm việc.

Hồi tháng 2, một chiến dịch gây sức ép do Trung Quốc dẫn đầu đã khiến khoảng 7.000 người hành nghề lừa đảo bị hồi hương từ Myanmar, trong khi Thái Lan ban hành lệnh phong tỏa internet xuyên biên giới nhằm ngăn chặn các cơ sở lừa đảo.

Khói bốc lên sau một vụ nổ từ khu KK Park ở Myanmar hôm 24.10 ẢNH: AFP

Cuộc đột kích vào KK Park được công bố vào ngày 19.10 sau bài điều tra của hãng tin AFP cho thấy các trung tâm lừa đảo, bao gồm cả KK Park, đang mở rộng bất chấp nỗ lực trấn áp của cơ quan chức năng. Một số nơi sử dụng các bộ thu internet vệ tinh Starlink để đề phòng trường hợp bị cắt mạng.

SpaceX, công ty mẹ của Starlink, cho biết họ đã cắt tín hiệu tới hơn 2.500 thiết bị đầu cuối internet vệ tinh gần các trung tâm lừa đảo bị nghi ngờ ở Myanmar.