Thế giới

Trung Quốc tuyên án tử hình 5 tội phạm lừa đảo hoạt động ở Myanmar

Văn Khoa
Văn Khoa
04/11/2025 15:57 GMT+7

Một tòa án ở Trung Quốc ngày 4.11 đã tuyên án tử hình 5 người liên quan một băng nhóm tội phạm hoạt động ở miền Bắc Myanmar về các tội danh như lừa đảo, cố ý giết người và cố ý gây thương tích.

Tân Hoa xã dẫn phán quyết của Tòa án Nhân dân trung cấp Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông cho hay các tội ác của băng nhóm tội phạm nói trên đã khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng, một công dân Trung Quốc tự tử và một số người bị thương.

- Ảnh 1.

Cảnh sát áp giải nghi phạm thuộc một băng nhóm tội phạm hoạt động trong khu vực Kokang ở miền bắc Myanmar, tại sân bay ở thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ngày 30.1.2024

Ảnh: Chụp màn hình Hoàn Cầu thời báo

Tòa án cũng tuyên án tử hình treo 2 năm đối với 2 bị cáo liên quan băng nhóm, tù chung thân cho 5 bị cáo, và các mức án từ 3 đến 20 năm tù cho 9 bị cáo khác, cùng với các hình phạt bổ sung bao gồm bị phạt tiền và tịch thu tài sản.

Những tên tội phạm này bị phát hiện đã xây dựng 41 khu phức hợp tại khu vực Kokang thuộc phía bắc Myanmar và tham gia các hoạt động tội phạm từ lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc, cố ý giết người, tổ chức và ép buộc mại dâm, cho đến tổ chức người khác vượt biên trái phép.

Một trong những bị cáo bị kết án tử hình còn bị phát hiện đã thông đồng với những người khác trong việc buôn bán và sản xuất khoảng 11 tấn methamphetamine (ma túy đá).

Cũng theo phán quyết của Tòa án Nhân dân trung cấp Thâm Quyến, tổng số tiền liên quan các hoạt động cờ bạc và gian lận của băng nhóm nói trên vượt hơn 29 tỉ nhân dân tệ (107.000 tỉ đồng).

