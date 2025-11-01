Thái Lan đột kích biệt thự, bắt nhóm lừa đảo trốn từ Myanmar

Báo The Nation ngày 1.11 đưa tin phía cảnh sát Thái Lan đã mở cuộc truy quét diện rộng và trong ngày 31.10 đã thông tin về vụ bắt giữ 24 nghi phạm, được cho là thuộc một băng nhóm lừa đảo quốc tế.

Trong số những người bị bắt có 21 người Philippines, 1 người Malaysia, 1 người Trung Quốc và 1 người Singapore. Nhóm đầu tiên gồm 22 người bị bắt tại một biệt thự sang trọng ở tỉnh Samut Prakan, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 25 km về phía nam. Quá trình điều tra sâu hơn đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm ẩn náu tại một khách sạn ở Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan ngày 31.10 công bố hình ảnh chiến dịch đột kích biệt thự ở tỉnh Samut Prakan và bắt các nghi phạm lừa đảo quốc tế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK CẢNH SÁT HOÀNG GIA THÁI LAN

Ông Natthasak Chaowanasai, Ủy viên Cục điều tra trung ương (CIB) thuộc cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết đã triển khai kế hoạch truy quét sau khi nhận thông tin tình báo từ Trung tâm chống lừa đảo trực tuyến. Cơ quan chức năng nhận thấy những kẻ lừa đảo hoạt động tại Myanmar đã cố gắng bỏ trốn, tìm đường đi qua Thái Lan để đến Campuchia.

Các điều tra viên đã phối hợp với cảnh sát di trú Thái Lan để lần ra vị trí của các nghi phạm. Họ phát hiện nhóm này đã nhập cảnh trái phép vào Thái Lan qua các đường mòn biên giới tự nhiên và thuê một biệt thự có hồ bơi ở khu vực tỉnh Samut Prakan làm nơi ẩn náu.

Khi đột kích, cảnh sát phát hiện 22 người Philippines bên trong, trong đó có 2 người nhập cảnh trái phép, 16 người ở quá hạn thị thực (visa) và một số trường hợp khác.

Nhóm đầu tiên khai nhận họ tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy của Myanmar, gần biên giới Thái Lan. Do tình hình bất ổn ở Myanmar, họ chạy sang Thái Lan dưới sự sắp xếp của một người xưng là "quản lý". Người này đã thuê biệt thự sang trọng ở Samut Prakan với giá 200.000 baht (hơn 160 triệu đồng) từ ngày 27-31.10 để làm nơi trú ẩn tạm thời trong lúc chờ sang Campuchia.

Họ cũng khai rằng một nhóm lừa đảo "cấp quản lý" khác gồm 7 người đang ẩn náu tại khách sạn ở Bangkok. Cảnh sát sau đó đã đột kích khách sạn này và bắt giữ được 2 người, quốc tịch Trung Quốc và Malaysia. Năm người còn lại đã trốn thoát.

Cảnh sát cho biết hoạt động của nhóm lừa đảo này chủ yếu nhắm đến những nạn nhân sử dụng số điện thoại Singapore. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để truy bắt các nghi phạm còn lại và triệt phá toàn bộ mạng lưới này.

Trước đó, Bangkok Post đưa tin một vụ việc tương tự, khi cảnh sát Thái Lan hôm 30.10 cho biết đã truy bắt 20 nghi phạm lừa đảo đang ẩn náu tại biệt thự ở thành phố Chiang Mai. Toàn bộ đều là công dân Trung Quốc và được cho là đang nhắm đến các nạn nhân là đồng hương. Ít nhất 10 người đã bỏ trốn. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 100 điện thoại với nhiều thẻ SIM Trung Quốc, ngoài ra xung quanh nhà còn lắp camera để kịp bỏ trốn nếu cảnh sát ập đến.