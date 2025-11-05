Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố ‘không có vùng cấm’ khi truy quét lừa đảo trực tuyến

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
05/11/2025 08:10 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cam kết sẽ tiếp tục đối phó với tình trạng lừa đảo và không một cá nhân nào được miễn trừ.

Phát biểu tại Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát ASEAN lần thứ 43 (ASEANAPOL) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 4.11, ông Anutin nhấn mạnh Thái Lan đang triển khai chiến dịch toàn diện nhằm xóa sổ tội phạm mạng, bao gồm lừa đảo và buôn người. Ông khẳng định đây là những vấn đề đe dọa đến nền kinh tế, tài sản và an toàn công cộng, báo The Nation đưa tin.

Thủ tướng Thái Lan nêu rõ chính phủ không miễn trừ cho bất kỳ cá nhân nào, dù là quan chức cấp cao hay chính trị gia có sức ảnh hưởng, nếu bị phát hiện có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố ‘không có vùng cấm’ khi truy quét lừa đảo trực tuyến- Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc hội nghị ASEANAPOL lần thứ 43

ẢNH: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN

Ông Anutin nói rằng chiến dịch chống tội phạm mạng đã trở thành ưu tiên của quốc gia và Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng không quốc gia nào trong khu vực sẽ dung túng cho các hoạt động tội phạm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực.

Đề cập tình hình an ninh biên giới Thái Lan - Myanmar, ông Anutin cho biết đang tiến hành chiến dịch tăng cường kiểm soát và trấn áp tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt chú ý đến khu phức hợp KK Park ở Myanmar, vốn là nơi đang gia tăng các hoạt động lừa đảo.

Trước một số chỉ trích cho rằng chính phủ phản ứng chậm, ông Anutin khẳng định các chiến dịch chống ma túy, cờ bạc và tội phạm xã hội đã được triển khai ngay từ đầu và liên tục trong suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh lực lượng thực thi pháp luật đã hành động với sự liêm chính và kiên quyết, không ai đứng trên pháp luật.

Về nghi vấn một số chính trị gia, cá nhân có địa vị cao tham gia hoạt động lừa đảo, Thủ tướng Anutin cho biết đang thảo luận với các cơ quan cảnh sát, tư pháp và đang âm thầm giám sát, thu thập bằng chứng. Ông Anutin khẳng định sẽ không ai được miễn trừ khỏi bị truy tố.

Thủ tướng Thái Lan cũng nêu thêm đang phối hợp với Campuchia trong việc tăng cường biện pháp chống lừa đảo xuyên quốc gia theo thỏa thuận song phương giữa hai nước.

Ông Anutin nêu rõ mọi hành động nêu trên của chính phủ là nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và phúc lợi của người dân, khẳng định chính phủ sẽ không để bất cứ điều gì gây tổn hại cho đất nước và nhân dân.

Tin liên quan

Thái Lan đột kích biệt thự, bắt nhóm lừa đảo trốn từ Myanmar

Thái Lan đột kích biệt thự, bắt nhóm lừa đảo trốn từ Myanmar

Cảnh sát Thái Lan thông tin vừa triển khai cuộc truy lùng và bắt giữ 24 nghi phạm lừa đảo nước ngoài đã chạy khỏi Myanmar, được cho là đang ẩn náu ở Thái Lan để chờ cơ hội sang Campuchia.

Thái Lan, Campuchia bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới

Hơn 1.000 người vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau vụ đột kích ổ lừa đảo

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tướng Thái Lan aseanapol lừa đảo trực tuyến tội phạm mạng Anutin Charnvirakul Myanmar
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận