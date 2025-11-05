Thủ tướng Thái Lan tuyên bố ‘không có vùng cấm’ khi truy quét lừa đảo trực tuyến

Phát biểu tại Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát ASEAN lần thứ 43 (ASEANAPOL) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 4.11, ông Anutin nhấn mạnh Thái Lan đang triển khai chiến dịch toàn diện nhằm xóa sổ tội phạm mạng, bao gồm lừa đảo và buôn người. Ông khẳng định đây là những vấn đề đe dọa đến nền kinh tế, tài sản và an toàn công cộng, báo The Nation đưa tin.

Thủ tướng Thái Lan nêu rõ chính phủ không miễn trừ cho bất kỳ cá nhân nào, dù là quan chức cấp cao hay chính trị gia có sức ảnh hưởng, nếu bị phát hiện có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc hội nghị ASEANAPOL lần thứ 43 ẢNH: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN

Ông Anutin nói rằng chiến dịch chống tội phạm mạng đã trở thành ưu tiên của quốc gia và Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng không quốc gia nào trong khu vực sẽ dung túng cho các hoạt động tội phạm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực.

Đề cập tình hình an ninh biên giới Thái Lan - Myanmar, ông Anutin cho biết đang tiến hành chiến dịch tăng cường kiểm soát và trấn áp tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt chú ý đến khu phức hợp KK Park ở Myanmar, vốn là nơi đang gia tăng các hoạt động lừa đảo.

Trước một số chỉ trích cho rằng chính phủ phản ứng chậm, ông Anutin khẳng định các chiến dịch chống ma túy, cờ bạc và tội phạm xã hội đã được triển khai ngay từ đầu và liên tục trong suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh lực lượng thực thi pháp luật đã hành động với sự liêm chính và kiên quyết, không ai đứng trên pháp luật.

Về nghi vấn một số chính trị gia, cá nhân có địa vị cao tham gia hoạt động lừa đảo, Thủ tướng Anutin cho biết đang thảo luận với các cơ quan cảnh sát, tư pháp và đang âm thầm giám sát, thu thập bằng chứng. Ông Anutin khẳng định sẽ không ai được miễn trừ khỏi bị truy tố.

Thủ tướng Thái Lan cũng nêu thêm đang phối hợp với Campuchia trong việc tăng cường biện pháp chống lừa đảo xuyên quốc gia theo thỏa thuận song phương giữa hai nước.

Ông Anutin nêu rõ mọi hành động nêu trên của chính phủ là nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và phúc lợi của người dân, khẳng định chính phủ sẽ không để bất cứ điều gì gây tổn hại cho đất nước và nhân dân.