Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump gọi điện cho Campuchia và Thái Lan sau khi đụng độ tái diễn

Vi Trân
Vi Trân
15/11/2025 09:29 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho các lãnh đạo Campuchia và Thái Lan sau khi đụng độ tái bùng phát giữa hai nước bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do ông làm trung gian hòa giải.

Tổng thống Trump đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa CampuchiaThái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 26.10. Đó là một trong nhiều thỏa thuận hòa bình mà ông tuyên bố làm trung gian và nên giúp ông nhận giải Nobel Hòa bình.

Ông Trump gọi điện cho Campuchia và Thái Lan sau khi đụng độ tái diễn - Ảnh 1.

Từ trái sang: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur hôm 26.10

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, hôm 10.11, Thái Lan đình chỉ thi hành thỏa thuận sau một vụ nổ mìn tại biên giới. Thái Lan và Campuchia tố cáo nhau về các cuộc đụng độ mới vào hôm 12.11, trong đó một dân thường Campuchia thiệt mạng.

"Tổng thống Trump đã gọi điện với Thái Lan và Campuchia trong nỗ lực trung gian hòa giải cuộc xung đột mới nhất. Ông cũng đã liên lạc với Malaysia để giúp chấm dứt bạo lực", theo AFP ngày 15.11 dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Malaysia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN và đã góp vai trò trong việc ký kết thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10. Trước đó, xung đột kéo dài nhiều ngày giữa Thái Lan và Campuchia đã làm 43 người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán.

Súng nổ ở biên giới, Thái Lan - Campuchia tố cáo lẫn nhau

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tối 14.11 viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông đã thông báo cho Tổng thống Trump về cam kết giải quyết căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan trong cuộc điện đàm cùng ngày.

Theo vị thủ tướng, Campuchia và Thái Lan sẵn sàng tiếp tục chọn con đường đối thoại và ngoại giao sau vụ đụng độ mới nhất. "Tôi nhấn mạnh rằng cả hai nước đã rút lực lượng quân sự khỏi biên giới theo cách tiếp cận đã được nhất trí trong Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur. Tôi hoan nghênh vai trò chủ động của Tổng thống Trump trong việc liên lạc với thủ tướng Campuchia và Thái Lan để đảm bảo những sự mâu thuẫn được giải quyết trật tự nhằm bảo vệ ổn định và hòa hợp khu vực", ông Anwar cho hay.

Tin liên quan

Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng biên giới với Thái Lan

Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng biên giới với Thái Lan

Campuchia ngày 13.11 đã sơ tán hàng trăm người dân khỏi một ngôi làng nằm dọc khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan, sau khi xảy ra một vụ đấu súng khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Quân đội Thái Lan tố binh sĩ Campuchia nổ súng vào lãnh thổ

Campuchia tố Thái Lan nổ súng gần biên giới, 5 người bị thương

Khám phá thêm chủ đề

Trump campuchia Thái Lan xung đột biên giới Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận