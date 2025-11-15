Ông Trump gọi điện cho Campuchia và Thái Lan sau khi đụng độ tái diễn

Tổng thống Trump đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 26.10. Đó là một trong nhiều thỏa thuận hòa bình mà ông tuyên bố làm trung gian và nên giúp ông nhận giải Nobel Hòa bình.

Từ trái sang: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur hôm 26.10 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, hôm 10.11, Thái Lan đình chỉ thi hành thỏa thuận sau một vụ nổ mìn tại biên giới. Thái Lan và Campuchia tố cáo nhau về các cuộc đụng độ mới vào hôm 12.11, trong đó một dân thường Campuchia thiệt mạng.

"Tổng thống Trump đã gọi điện với Thái Lan và Campuchia trong nỗ lực trung gian hòa giải cuộc xung đột mới nhất. Ông cũng đã liên lạc với Malaysia để giúp chấm dứt bạo lực", theo AFP ngày 15.11 dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Malaysia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN và đã góp vai trò trong việc ký kết thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10. Trước đó, xung đột kéo dài nhiều ngày giữa Thái Lan và Campuchia đã làm 43 người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tối 14.11 viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông đã thông báo cho Tổng thống Trump về cam kết giải quyết căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan trong cuộc điện đàm cùng ngày.

Theo vị thủ tướng, Campuchia và Thái Lan sẵn sàng tiếp tục chọn con đường đối thoại và ngoại giao sau vụ đụng độ mới nhất. "Tôi nhấn mạnh rằng cả hai nước đã rút lực lượng quân sự khỏi biên giới theo cách tiếp cận đã được nhất trí trong Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur. Tôi hoan nghênh vai trò chủ động của Tổng thống Trump trong việc liên lạc với thủ tướng Campuchia và Thái Lan để đảm bảo những sự mâu thuẫn được giải quyết trật tự nhằm bảo vệ ổn định và hòa hợp khu vực", ông Anwar cho hay.