Thế giới

Quân đội Thái Lan tố binh sĩ Campuchia nổ súng vào lãnh thổ

Văn Khoa
Văn Khoa
13/11/2025 07:45 GMT+7

Lục quân Hoàng gia Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia đã nổ súng vào lãnh thổ Thái Lan gần làng Nong Ya Kaew ở tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) vào chiều 12.11, theo tờ The Nation.

Phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree ngày 12.11 nói rằng Trung tâm Điều hành Lục quân đã nhận được báo cáo từ Lực lượng Đặc nhiệm Burapha lúc 16 giờ cùng ngày rằng binh sĩ Campuchia đã nổ súng vào lãnh thổ Thái Lan gần làng Ban Nong Ya Kaew thuộc huyện Khok Sung của tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan), theo The Nation.

- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Lục quuân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree

Ảnh: Chụp màn hình The Nation

Binh sĩ Thái Lan ngay lập tức ẩn nấp và bắn cảnh cáo về phía điểm phát ra tiếng súng của Campuchia, tuân thủ đầy đủ Quy tắc giao chiến, theo ông Winthai. Cuộc đấu súng kéo dài khoảng 10 phút trước khi tình hình trở lại bình thường. Không có thương tích hay tử vong nào được báo cáo về phía Thái Lan.

Cũng theo The Nation, Bộ Ngoại giao Thái Lan lên án vụ nổ súng, viện dẫn hành vi này gây nguy hiểm cho dân thường.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cáo buộc rằng vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 12.11, binh sĩ Thái Lan đã nổ súng vào dân thường Campuchia tại làng Prey Chan thuộc xã Ou Beichan ở huyện Ou Chrov, tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), khiến 5 dân thường bị thương, theo cổng thông tin Fresh News. Sau đó, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo có 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương, theo Reuters.

- Ảnh 2.

Hình ảnh do Hãng tin AKP cung cấp vào ngày 12.11 cho thấy một binh sĩ Campuchia (trái) chở dân địa phương bằng xe máy ở tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), sau khi Campuchia và Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về cuộc đụng độ mới dọc biên giới giữa hai nước

Ảnh: AFP

Cũng theo Fresh News, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã lên án hành vi sử dụng bạo lực của phía Thái Lan đối với dân thường Campuchia vô tội tại làng Prey Chan, và chỉ thị cho chính quyền địa phương và tất cả các lực lượng có thẩm quyền thực hiện những biện pháp ngay lập tức để bảo vệ dân thường.

"Campuchia vẫn cam kết giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, theo tinh thần của Tuyên bố chung được ký kết tại Kuala Lumpur ngày 26.10.2025, nhằm chấm dứt xung đột và xây dựng hòa bình lâu dài giữa hai nước", ông Hun Manet viết trên mạng xã hội.

Tuyên bố chung nói trên được ký kết tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10 trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Anwar Ibrahim, Thủ tướng Malaysia kiêm Chủ tịch ASEAN. Tuyên bố chung đó nhằm đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch sau các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải di dời.

