Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng biên giới với Thái Lan

Khoảng 250 gia đình đã được đưa đến trú ẩn tại một ngôi chùa nằm cách biên giới khoảng 30 km. Ông Ly Sovannarith, phó lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchey (tây bắc Campuchia), cho biết việc sơ tán được tiến hành khẩn cấp nhằm tránh nguy cơ xảy ra thêm các vụ đụng độ.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 13.11 dẫn đầu một nhóm được giao nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn tại biên giới, trong đó có các quan chức ASEAN, theo AFP.

Một phái đoàn của Nhóm quan sát viên ASEAN thăm khu vực tranh chấp dọc biên giới Campuchia - Thái Lan ở tỉnh Banteay Meanchey ngày 12.11.2025 ẢNH: AFP

Theo chính quyền tỉnh Banteay Meanchey (tây bắc Campuchia), nạn nhân thiệt mạng trong vụ tranh chấp giữa 2 bên hôm 12.11 là cư dân làng Prey Chan thuộc xã O'Beichoan. Đây cũng là nơi từng xảy ra một cuộc tranh chấp căng thẳng giữa lực lượng an ninh Thái Lan và dân làng Campuchia hồi tháng 9, theo AFP.

Vụ việc trên diễn ra chỉ 2 ngày sau khi một binh sĩ Thái Lan bị thương vì giẫm phải mìn trong lúc tuần tra. Thái Lan cáo buộc Campuchia đặt mìn mới vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố đình chỉ vô thời hạn việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận, vốn được ký tháng trước dưới sự làm trung gian một phần của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Súng nổ ở biên giới, Thái Lan - Campuchia tố cáo lẫn nhau

Campuchia bác bỏ cáo buộc, khẳng định không triển khai mìn mới. Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập để làm rõ vụ việc và "mang lại công lý cho người dân bị ảnh hưởng". Ông cho rằng vụ đấu súng xảy ra sau khi lực lượng Thái Lan "thực hiện nhiều hành động khiêu khích suốt nhiều ngày với mục đích kích động xung đột", nhấn mạnh Campuchia vẫn sẽ tôn trọng các điều khoản ngừng bắn.

Trong khi đó, Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên quân đội Hoàng gia Thái Lan, tuyên bố: "Những cáo buộc của Campuchia rằng Thái Lan đã nổ súng, gây xung đột và vi phạm lệnh ngừng bắn là hoàn toàn sai sự thật. Việc Campuchia nổ súng từ khu vực dân sự làm lá chắn sống là hành vi sử dụng lá chắn sống, vi phạm các nguyên tắc nhân đạo và thể hiện sự coi thường hoàn toàn tính mạng của thường dân Campuchia".

Thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 10 được kỳ vọng giảm căng thẳng giữa 2 nước, nhưng nhiều điều khoản vẫn chưa được thực thi.