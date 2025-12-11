Miền Bắc rét dưới 5 độ C, thời tiết Hà Nội thế nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 11.12, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Miền Bắc rét dưới 5 độ C khi đón đợt không khí lạnh mạnh ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, khoảng ngày 13.12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Ở miền Bắc, từ ngày 13.12, trời chuyển rét, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13.12, Bắc Trung bộ chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du miền Bắc phổ biến từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 11 - 14 độ C; ở Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C.

Thời tiết Hà Nội đêm 12.12 và ngày 13.12 có mưa vừa, mưa to và giông. Từ ngày 13.12, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12 - 14 độ C. Theo dự báo, thủ đô sẽ rét đỉnh điểm vào ngày 14.12 với nền nhiệt từ 12 - 17 độ C.

Đáng chú ý, chuyên gia khí tượng của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh này sẽ gây rét ẩm, nhiều khả năng gây ra mưa nhỏ, giúp giảm bớt ô nhiễm không khí tại Hà Nội.

Không khí lạnh gây gió mạnh trên biển, mưa lớn ở 2 miền

Trên biển, từ trưa và chiều 13.12, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Từ chiều tối và đêm 13.12, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12.12 đến 13.12, khu vực Đông Bắc bộ, phía tây tỉnh Phú Thọ, phía đông tỉnh Sơn La và phía đông tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Chiều và đêm 13.12, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ). Từ ngày 14.12, mưa lớn ở những khu vực trên có xu hướng giảm dần.