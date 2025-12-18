Dự báo thời tiết hôm nay 18.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, riêng khu vực núi cao có rét đậm.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung vẫn còn mưa rải rác. Đặc biệt trong khoảng 9 ngày tới, từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có 2 đợt mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, miền Trung mưa lớn trong những ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, cao nhất từ 23 - 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 31 - 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Thời tiết các tỉnh Nam bộ phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Trung nhiều nơi mưa lớn đúng dịp lễ Giáng sinh

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 18 - 19.12, thời tiết các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Các khu vực khác, thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa giông, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng núi miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn

Nhận định thời tiết từ đêm 19.12 đến ngày 27.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét về đêm và sáng, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Trong khi đó, 8 tỉnh miền Trung từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, có nơi mưa to.

Riêng đêm 20.12 - 21.12 và từ đêm 23.12 đến ngày 26.12, thời tiết khu vực Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk dự báo sẽ có mưa lớn diện rộng. Trong đó, đợt mưa lớn thứ hai trùng với dịp lễ Giáng sinh năm nay. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.