Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vùng núi miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
18/12/2025 07:13 GMT+7

Thời tiết miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có rét đậm. Dự báo trong 9 ngày tới, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, riêng khu vực núi cao có rét đậm.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung vẫn còn mưa rải rác. Đặc biệt trong khoảng 9 ngày tới, từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có 2 đợt mưa lớn diện rộng.

Vùng núi miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn- Ảnh 1.

Miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, miền Trung mưa lớn trong những ngày tới

ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, cao nhất từ 23 - 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. 

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 31 - 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Thời tiết các tỉnh Nam bộ phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Trung nhiều nơi mưa lớn đúng dịp lễ Giáng sinh

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 18 - 19.12, thời tiết các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Các khu vực khác, thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa giông, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng núi miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn

Nhận định thời tiết từ đêm 19.12 đến ngày  27.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét về đêm và sáng, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Trong khi đó, 8 tỉnh miền Trung từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, có nơi mưa to.

Riêng đêm 20.12 - 21.12 và từ đêm 23.12 đến ngày 26.12, thời tiết khu vực Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk dự báo sẽ có mưa lớn diện rộng. Trong đó, đợt mưa lớn thứ hai trùng với dịp lễ Giáng sinh năm nay. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc giảm 10 độ C, trời rét đậm kèm mưa lớn

Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc giảm 10 độ C, trời rét đậm kèm mưa lớn

Không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu tràn xuống khiến nền nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc giảm sâu đến 10 độ C, trời rét đậm kèm theo mưa lớn diện rộng.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Không khí lạnh rét đậm Mưa đá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận