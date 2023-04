Cơn 'mưa vàng' nhiều nơi trên 100mm, hôm nay tiếp tục có mưa lớn

Tại TP.HCM, khoảng 8 giờ 30 phút tối qua mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Ở các quận trung tâm thành phố, mưa kéo dài gần một giờ đồng hồ với lượng khá lớn. Cơn mưa đã mang đến không khí mát mẻ sau hơn một tuần nắng nóng gay gắt 35 - 36 độ C; nhiệt độ cảm nhận theo cảnh báo của các thiết bị điện tử lên đến 40 - 41 độ C. Chính vì vậy, nhiều người dân thành phố xem đây là "cơn mưa vàng" giải nhiệt cho mùa hè.



Tại TP.HCM, mưa lớn kéo dài 30 - 45 phút, lượng mưa có nơi lên đến gần 100mm CHÍ NHÂN

Cơn mưa nặng hạt cũng gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường như Ung Văn Khiêm (Bình Thạnh), đường Nguyễn Duy Trinh (TP.Thủ Đức) bị ngập nước.

Sáng sớm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 15.4 đến 3 giờ ngày 16.4 có nơi trên 90mm như: Bình Chánh (TP.HCM) là 95,4mm, Xuân Tô (An Giang) 103,2mm, Mỹ Lâm (Kiên Giang) 134,6mm...

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu nên chiều và tối 16.4, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Cụ thể, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lúc 4 giờ 45 phút ngày 16.4, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, mây dông đang phát triển và mở rộng trên khu vực các tỉnh như: An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông, sét cho các khu vực trên. Đồng thời vùng mây trên khu vực nam Bình Thuận có xu hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc - tây tây nam về phía Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu gây mưa cho khu vực Xuân Lộc cũng như Xuyên Mộc. Lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 6 - 7 (11 - 17m/s).