Nắng nóng gay gắt bao giờ kết thúc?

Bản tin dự báo thời tiết sáng nay của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Trong ngày 9.4, nhiều nơi ở Nam bộ tiếp tục có nắng nóng vượt 37 độ C. Cụ thể, Biên Hòa (Đồng Nai) và Tây Ninh tới 37,5 độ C; Sở Sao (Bình Dương) 37,1 độ C; Đồng Phú (Bình Phước) 37 độ C.

Đợt nắng nóng hiện tại sẽ kéo dài đến hết tuần Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Trong hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Đông Nam bộ, TP.HCM và các tỉnh miền Tây nhưng cường độ có giảm. Cụ thể, các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương có nhiệt độ cao nhất từ 36 - 37 độ C. TP.HCM và các tỉnh miền Tây có nhiệt độ từ 35 - 36 độ C. Thời gian nắng nóng nhất trong ngày từ 12 - 16 giờ.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Nắng nóng diện rộng duy trì ở miền Đông với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C kéo dài đến 15.4; từ 16.4 đợt nắng nóng này sẽ kết thúc.

Nhiệt độ cao và độ ẩm thấp 35 - 50% khiến cái nóng càng thêm gay gắt và khó chịu. Thậm chí dễ gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, độ quỵ do sốc nhiệt đối với những người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao dưới trời nắng nóng. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hạn ở các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1. Nắng nóng ở khu vực Nam bộ do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây tràn sang.

ThS Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia về khí tượng thủy văn cho biết thêm: Trong ngày thứ bảy, tại TP.HCM nắng nóng có thể lên tới 37 độ C; nhiệt độ cảm nhận bên ngoài sẽ cao hơn 2 - 3 độ. Tuy nhiên, sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài trong hai ngày cuối tuần 15 - 16.4, tại TP.HCM sẽ có mưa dông với lượng khá lớn, một số nơi trên 10mm. Riêng các tỉnh miền Tây, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn ở miền Đông do nằm gần rãnh thấp xích đạo.