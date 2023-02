Dự báo TP.HCM, miền Nam: Nắng nóng khốc liệt tháng 3, 4; nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mùa nắng nóng ở miền Nam năm 2023 đến sớm và kết thúc muộn và nắng nóng kéo dài hơn so với mọi năm. Số ngày nắng nóng và nhiệt độ cao nhất trung bình trong các tháng nắng nóng khả năng cũng cao hơn trung bình nhiều năm.



Nắng nóng diện rộng xuất hiện nhiều đợt ở Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam trong tháng 3 với mức nhiệt cao nhất cao hơn trung bình nhiều năm.

Nắng nóng xuất hiện nhiều đợt

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, trong tháng 12.2022 và tháng 1.2023, TP.HCM cũng như cả miền Nam có khá nhiều đợt giảm nhiệt sâu gây ra bởi không khí lạnh khuếch tán xuống khu vực với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20oC.

Nắng nóng ở miền Nam năm nay đến sớm và kéo dài Nhật Thịnh

Trong 10 ngày đầu tháng 2.2023, nhiệt độ tăng lên đáng kể, cả nhiệt độ trung bình, cao nhất và thấp nhất trong ngày và có nắng nóng cục bộ xảy ra ở Đông Nam bộ.

Theo ông Lê Đình Quyết, mùa nắng nóng ở TP.HCM, Nam bộ năm 2023 đến sớm và kết thúc muộn hơn so với mọi năm.

Cụ thể, tháng 3.2023, dự báo nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn mọi năm, khả năng xuất hiện một vài đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam với nhiệt độ cao nhất 35 - 38oC.

Trong tháng, có từ 10 - 15 ngày xuất hiện thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35oC ở Đông Nam bộ và từ 4 - 7 ngày ở một số nơi thuộc khu vực miền Tây.

Dự báo trong tháng 4, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36 - 39oC, có nơi (Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương...) trên 39oC ở Đông Nam bộ và 35 - 37oC ở miền Tây. Ở Đông Nam bộ trong tháng 4.2023 khả năng có từ 15 - 20 ngày có nắng nóng. Còn miền Tây, khả năng cũng sẽ có khoảng 5 - 10 ngày có nắng nóng trên diện khá rộng.

Cao điểm nắng nóng ở miền Nam có thể trên 39 độ C Nhật Thịnh

Dự báo trong tháng 5, miền Nam sẽ có độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng diện rộng kéo dài trong nửa đầu tháng với nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC ở Đông Nam bộ và 35 - 36oC ở miền Tây. Số ngày nắng nóng trong tháng 5 khả năng vẫn còn cao hơn trung bình nhiều năm với khoảng 10 - 15 ngày ở Đông Nam bộ và 5 - 10 ngày ở miền Tây.



Đề phòng mưa to cục bộ

Cũng theo ông Quyết, mùa mưa ở miền Nam đã kết thúc nhưng trong tháng 12.2022 và tháng 1.2023 vẫn còn xuất hiện khá nhiều những đợt mưa trái mùa trên diện rộng và những trận mưa có lượng mưa lớn đến đặc biệt lớn.

Có thể kể đến như tháng 1.2023, mưa nhiều trong tuần đầu tháng với một vài ngày mưa diện rộng với một vài nơi có mưa to đến đặc biệt to. Lượng mưa 24 giờ lớn nhất tại trạm đo khí tượng 93,2 mm tại Hậu Giang ngày 10.1; tại trạm đo Vrains là 290,6 mm tại Vĩnh Hòa Hưng (Kiên Giang) ngày 10.1.

Mùa mưa ở miền Nam năm nay khả năng sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian xấp xỉ mọi năm, tức là từ khoảng 29.4 đến 10.5.2023. Tuy nhiên, trước đó sẽ có nhiều những đợt mưa chuyển mùa với mưa vừa, mưa to xảy ra cục bộ kéo dài từ đầu tháng 4.2023 đến khi mùa mưa bắt đầu.

Theo đó, trong tháng 3, khả năng có mưa lớn cục bộ ở các tỉnh Đông Nam bộ và biên giới Tây Nam; tháng 4 lượng mưa dự báo xấp xỉ các năm trước; tháng 5 tổng lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm trên hầu hết toàn bộ khu vực.

Đơn vị này cũng cảnh báo người dân cần đề phòng nhiều đợt nắng nóng diện rộng kéo dài với nhiệt độ cao nhất cao hơn trung bình nhiều năm và số ngày có nắng nóng cũng nhiều hơn.

Mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện trong các tháng chuyển mùa Nhật Thịnh

Bên cạnh đó, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật, mưa đá, mưa lớn cục bộ… xuất hiện trong những cơn mưa giông trong các tháng chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô và những tháng đầu mùa mưa, từ khoảng giữa đến cuối tháng 3 đến tháng 5.2023.

Theo dự báo, nửa cuối tháng 5.2023, khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông cũng sẽ gây thời tiết nguy hiểm trên biển và gió tây nam mạnh trên khu vực Nam bộ.