Thời tiết nắng nóng ở TP.HCM: 'Cháy da', mệt mỏi mỗi khi ra đường

Theo thông tin đăng tải trên Báo Thanh Niên ngày 6.2.2023, trong tháng 2, miền Nam có thể nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C ở các tỉnh Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam của miền Tây. Ngày 5.2, tại trạm Tân Sơn Nhất, TP.HCM có nhiệt độ cao nhất 35 độ C vào lúc 14 giờ 30 phút, thấp nhất 25 độ C lúc 5 giờ 30 phút. Ngày 6.2, thời tiết ở TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng mạnh, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở khu vực Đông Nam bộ là 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, miền Tây từ 31 - 34 độ C.