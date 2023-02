Vì sao TP.HCM xuất hiện sương mù sáng sớm?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống các tỉnh Trung bộ. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 - 24 độ vĩ bắc bị nén và đầy dần lên.



Sương mù xuất hiện vào buổi sáng sớm ở TP.HCM 2 ngày nay Vũ Phượng

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ, suy yếu và rút ra đông. Do đó, hôm qua khu vực Nam bộ ngày nắng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Chiều tối qua có mưa rào và giông tại khu vực phía bắc của Đông Nam bộ (Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh), có nơi mưa vừa, mưa to; đêm không mưa.

Theo số liệu, các tỉnh Đông Nam bộ hôm qua nhiệt độ cao nhất dao động từ 31,2 - 33,7oC, cao nhất Đồng Phú (Bình Phước) 35,2oC, riêng Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) 28,8oC (giảm 2oC so với ngày hôm trước). Nhiệt độ thấp nhất dao động 21,9 - 25,2oC, thấp nhất tại Long Khánh (Đồng Nai) 21,2oC. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29,8 - 33,2oC; nhiệt độ thấp nhất từ 22,7 - 24,8oC.

Hôm qua, TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 33oC, thấp nhất 25oC. Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 31,2oC, nhiệt độ thấp nhất 24,2oC. Sáng nay, cả khu vực Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng nhẹ, sáng sớm có sương mù nhẹ ở Tà Lài (Đồng Nai).

Lúc 8 giờ, TP.HCM mây thay đổi, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất là 27oC, độ ẩm 74%, gió đổi hướng 2 m/s.

Sương mù buổi sáng ở TP.HCM sẽ tiếp tục xuất hiện trong 2 ngày tới, sau đó giảm rồi lại có đợt mới Vũ Phượng

Giải thích về nguyên nhân sương mù xuất hiện vào sáng sớm, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay: "Hiện tượng này gần giống với những đợt áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam làm cho nhiệt độ giảm, hình thành mây tầng thấp, nên đầu giờ sáng nắng yếu, tồn tại lớp mù trên TP.HCM".

Bên cạnh đó, khi có lớp mù vào ban ngày thì cũng làm hạn chế tia bức xạ mặt trời trực tiếp xuống trái đất, do vậy nhiệt độ không khí tầng sát đất sẽ giảm, người dân cảm thấy mát mẻ, dễ chịu.

Đơn vị này cũng thông tin, hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ suy yếu và rút về phía đông. Gió đông bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay nhiều mây, nắng yếu gián đoạn. Chiều, tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Đông Nam bộ là 32 - 35oC, miền Tây từ 30 - 33oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam, sau suy yếu lệch đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía nam ngang qua Nam Trung bộ, hoạt động mạnh dần và lấn Tây nhẹ, từ 72 giờ rút ra phía đông.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 - 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng nhẹ trong ngày 16 - 17.2, có nắng nóng cục bộ ở TP.HCM, Đông Nam bộ. Từ ngày 18.2 nhiệt độ giảm, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.