Vì sao thời tiết TP.HCM se lạnh như Đà Lạt dù nhiệt độ không giảm sâu?

Nhiều người thích thú khi thời tiết TP.HCM se lạnh như Đà Lạt, khá dễ chịu trong những ngày đầu quay trở lại công việc. Vì sao năm nay ngay sau kỳ nghỉ tết TP.HCM lại có những ngày se lạnh như vậy? PV Thanh Niên có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ.

- Xin ông cho biết vì sao TP.HCM se lạnh mấy ngày qua?

Ông Lê Đình Quyết: Hôm qua, TP.HCM cũng nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, không mưa. Theo số liệu, tại trạm Tân Sơn Nhất của ngày 30.1, nhiệt độ cao nhất 30oC (giảm 1oC so với hôm trước), thấp nhất 21oC. Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 30,2oC, thấp nhất 20,6oC. Độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 52%.

TP.HCM se lạnh sau kỳ nghỉ tết L.N.T

TP.HCM se lạnh là do sóng lạnh của áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam. Dù nhiệt độ ở TP.HCM không giảm thấp như miền Trung nhưng lưỡi áp cao xuống rất sâu phía nam. Thông thường, nhiệt độ 22oC do mưa cũng sẽ cảm nhận không lạnh bằng 23oC do sóng lạnh từ áp cao lạnh lục địa này.

- Sau kỳ nghỉ tết, TP.HCM se lạnh có phải là hiện tượng bất thường không, thưa ông?

Ông Lê Đình Quyết: Đây là hiện tượng bình thường vì tháng 1 hằng năm vẫn hay có áp cao lấn sâu xuống phía nam như vậy. Mọi năm, sau Tết Nguyên đán, chúng ta không cảm nhận được TP.HCM se lạnh là vì tết rơi vào tháng 2, khi đó, áp cao lạnh cường độ đã yếu dần.

- Vậy xin ông cho biết, tiết trời TP.HCM se lạnh về đêm và sáng sẽ kéo dài đến khi nào?

Ông Lê Đình Quyết: Tương tự như lý giải ở trên, những ngày tới, áp cao lạnh lục địa đợt này suy yếu, sau được tăng cường lệch đông trở lại ở phía bắc từ đêm ngày 1 đến sáng sớm ngày 2.2.

Do đó, mấy ngày đầu tháng 2, khu vực Nam bộ cũng như TP.HCM se lạnh, nhưng vì cường độ áp cao yếu hơn nên mức giảm nhiệt ở phía nam cũng sẽ ít hơn, cảm giác se lạnh cũng vì vậy mà ít hơn.

Dù nhiệt độ không giảm sâu nhưng TP.HCM vẫn se lạnh như Đà Lạt L.N.T

- Mức nhiệt dự báo ở TP.HCM cũng như Nam bộ hôm nay thế nào, thưa ông?

Ông Lê Đình Quyết: Không riêng gì TP.HCM, cả khu vực Nam bộ hôm qua cũng có 1 ngày mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa. Nhiệt độ ngày hầu hết giảm còn nhiệt độ đêm tăng so với những ngày trước.

Trong đó, nhiệt độ thấp nhất tại một số khu vực như sau: Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) 24oC, Tà Lài (Đồng Nai) 18,5oC, Mộc Hóa (Long An) 19,5oC, Cần Thơ 19,7oC…

Sáng nay, TP.HCM mây thay đổi, không mưa, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 24oC, độ ẩm 83%, gió nhẹ.

Hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ, cường độ ít thay đổi. Do đó, dự TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đông Nam bộ 31 - 33oC, miền Tây 29 - 32oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu, sau được tăng cường lệch đông trở lại ở phía bắc từ đêm ngày 1 đến sáng sớm ngày 2.2. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ, xu hướng suy yếu và rút ra đông.

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 - 72 giờ tới, dự báo mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, các tỉnh dọc biên giới phía tây khả năng có mưa diện rải rác, có nơi mưa vừa và giông. Nhiệt độ khu vực ban đêm tăng dần, nhiệt độ ban ngày có xu hướng giảm nhẹ.

- Xin cảm ơn ông!