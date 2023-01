Sau tết, TP.HCM se lạnh đến khi nào?

Sáng nay, ngày thứ hai đầu tuần và cũng là ngày bắt đầu quay lại công việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão của đông đảo người dân. Từ sáng sớm, đường phố đã đông đúc, tấp nập, tiết trời TP.HCM se lạnh.

Tuy nhiên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, thời tiết TP.HCM se lạnh không kéo dài, mà trong hôm nay thời tiết sẽ ấm lên nhanh chóng vì khả năng có nắng sớm hơn hẳn ngày hôm qua. Cụ thể, nhiệt độ tại Q.1 lúc 6 giờ sáng là 21,4oC, đến 8 giờ đã tăng lên là 22,1oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 32oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 23oC.

Trong 24 giờ tới, áp cao lạnh có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông nên nhiệt độ ban đêm giảm nhẹ trong 24 giờ, nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng.

Thời tiết TP.HCM hơi se lạnh sáng đầu tuần Cao An Biên

Thời tiết hôm nay cả khu vực Nam bộ cũng ổn định, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất khu vực dao động 30 – 33oC, trưa chiều trời khá hanh khô. Sáng nay, nhiệt độ ghi nhận tại một số khu vực thuộc Nam bộ như sau: Tà Lài (Đồng Nai) 17oC, Phước Long (Bình Phước) 18,3oC, Tây Ninh 18,7oC, Sở Sao (Bình Dương) 19,8oC, Nhà Bè (TP.HCM) 20,8oC, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) 22oC,...

Cụ thể, các tỉnh Đông Nam bộ mây thay đổi, sáng sớm trời se lạnh, phía bắc có nơi trời lạnh, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 33oC, nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 22oC, phía bắc có nơi dưới 20oC.

Các tỉnh miền Tây mây thay đổi, sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 32oC, nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23oC.

Trên các vùng biển Nam bộ thời tiết có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng. Gió đông bắc có xu hướng giảm nhẹ cường độ, mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động trên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau.

Tuy nhiên vùng biển ngoài khơi xa thời tiết còn xấu và có tiếp tục ở mức cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Còn vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, gió đông bắc có cường độ cấp 4 - 5, biển động nhẹ.