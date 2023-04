Nhiều nơi ở Nam bộ nắng nóng trên 37 độ C

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong 2 ngày cuối tuần nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi. Cụ thể, ngày 8.4, nhiệt độ cao nhất tại Sở Sao (Bình Dương) là 37,5 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,4 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 37,2 độ C.

Đây là đợt nắng nóng nhất ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ kể từ đầu năm 2023 CHÍ NHÂN

Trong ngày 9.4, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Đông tiếp tục duy trì từ 36 - 37 độ C. Riêng TP.HCM và các tỉnh miền Tây là 35 - 36 độ C. Nắng nóng kéo dài từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Tuy TP.HCM không phải là nơi nóng nhất ở Nam bộ nhưng cảm nhận của nhiều người dân thành phố là nắng gay gắt trên mức 35 - 36 độ C.

Nhiệt độ cao và độ ẩm thấp 35 - 50%, riêng Biên Hòa 28,5% khiến cái nóng càng thêm gay gắt và khó chịu. Thậm chí, dễ gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, độ quỵ do sốc nhiệt đối với những người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao dưới trời nắng nóng. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hạn ở các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1. Nắng nóng ở khu vực Nam bộ do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây tràn sang.

Các tỉnh Nam bộ bị ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía tây Đài khí tượng thủy văn Nam bộ

Dự báo, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong các ngày 10 - 11.4; nhiệt độ cao nhất tại Bình Dương và Đồng Nai có thể đạt tới mức 36.5 độ C. Các tỉnh thành còn lại trong khoảng từ 35 - 36 độ C. Cao điểm nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Sau ngày 11.4, nắng nóng có khả năng giảm bớt.