Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía đông Bắc bộ, tỉnh Hòa Bình và Bắc Trung bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính đến 8 giờ ngày 15.4 có nơi trên 60 mm, như: Đồng Tâm (H.Lạc Thủy, Hòa Bình) 66,8 mm, H.Nho Quan (Ninh Bình) 68 mm...

Cảnh báo mưa giông, lốc ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên trong ngày 15.4 ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm.

Tại khu vực Hà Nội, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía tây di chuyển sang và gây mưa giông trên khu vực các huyện Thạch Thất, Hoài Đức.

Cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và giông, có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ tại các huyện kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các quận, huyện nội thành Hà Nội.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu nên chiều tối và tối nay 15.4, khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.