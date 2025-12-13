Miền Bắc rét đậm đến sát Giáng sinh, chưa có băng giá, mưa tuyết

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến chiều tối 13.12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực đông bắc Bắc bộ, gây ra rét đậm ở vùng núi và trung du, vùng núi cao có rét hại.

Miền Bắc còn rét đậm kéo dài đến ngày 23.12 ẢNH: PHAN HẬU

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C. Các tỉnh bắc Trung bộ trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 12 - 15 độ C.



Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh đã gây ra mưa vừa mưa to ở Hà Nội trong ngày hôm nay khiến người dân cảm nhận trời rét hơn, nhưng không rét khô như những ngày trước. Mưa vừa mưa to trong dịp này góp phần rửa sạch bụi bẩn, làm giảm ô nhiễm không khí.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, đợt không khí lạnh này có cường độ khá mạnh, gây rét trên diện rộng, tuy nhiên chưa có khả năng xảy ra băng giá, sương muối hay mưa tuyết ở vùng núi cao phía bắc.

"Dự báo trong khoảng cuối tháng 12 và tháng 1.2026, không khí lạnh mới có cường độ mạnh hơn có thể xảy ra mưa tuyết, băng giá", ông Khiêm nói.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 13.12 đến hết ngày 14.12, từ Nghệ An đến Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn lượng mưa trên 80 mm/3 giờ.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm mai 14.12, mưa lớn từ Thanh Hóa đến Huế giảm dần.

Miền Trung mưa lớn, Bắc bộ rét đậm 10 ngày tới

Nhận định thời tiết từ nay đến ngày 23.10, Trung tâm Dự báo báo khí tượng thủy văn quốc gia trong biết, từ đêm 13 đến ngày 14.12, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; trời rét, riêng vùng núi rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế từ nay đến ngày 15.12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; từ đêm 14.12 có mưa, mưa rào rải rác. Thời tiết phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh.

Dự báo từ đêm 15.12 đến ngày 23.12, miền Bắc có mưa vài nơi, từ đêm 16 - 18.12 có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Khu vực Bắc Trung bộ có mưa vài nơi; từ đêm 16 - 18.12, trời có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 16.12, Bắc Trung bộ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Dự báo từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong 10 ngày tới có mưa rào rải rác, có nơi mưa to. Từ ngày 20 - 23.12 chỉ còn mưa rào và giông vài nơi, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.