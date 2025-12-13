Hình ảnh Hà Nội mờ mịt trong đêm ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đêm 12.12 và rạng sáng 13.12, bằng mắt thường có thể thấy bụi mịn dày đặc che mờ ánh đèn đường và những tòa nhà cao tầng của thủ đô Hà Nội.

Cầu vượt QL70 (P.Tây Mỗ) lúc 0 giờ 15 ngày 13.12 ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Quý Lượng, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết: “Tôi đeo 2 lớp khẩu trang, nhưng nước mắt, nước mũi vẫn chảy, cổ họng cay rát và có cảm giác khó thở”.

Theo anh Lượng, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng. Riêng tối 12.12, anh đánh giá là thời điểm không khí “xấu nhất trong năm qua”.

Lớp bụi mịn dày đặc khiến tầm nhìn trên đường hạn chế ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thống kê của ứng dụng IQAirVisual (ứng dụng phổ biến nhất thế giới về theo dõi chỉ số AQI), lúc 23 giờ 45 ngày 12.12, Hà Nội ô nhiễm thứ 3 thế giới với chỉ số AQI 326 - mức nguy hại, mọi người có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn. IQAir đánh giá, nồng độ bụi mịn (PM2.5) của Hà Nội gấp 47,6 lần ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trên bản đồ của IQAir, hầu như tất cả các trạm đo ở Hà Nội đêm qua đều có chỉ số từ 300 - 400 đơn vị AQI, cá biệt có trạm vượt 500 đơn vị AQI là phố Quảng Khánh (P.Tây Hồ).

Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), cho biết có nhiều nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Nguyên nhân đầu tiên là nguồn ô nhiễm nội tại như mật độ giao thông cao, hoạt động xây dựng cao, hoạt động sản xuất cao. Tiếp theo là tình trạng đốt rơm rạ, đốt rác ở khu dân cư.

Cạnh đó, tại Hà Nội đang diễn ra nghịch nhiệt (lớp không khí ấm hơn ở phía trên, không khí lạnh hơn ở phía dưới) khiến ô nhiễm càng đậm đặc. Hà Nội còn chịu nguồn ô nhiễm đến từ các tỉnh lân cận.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận đêm 12.12 tại Hà Nội:

Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc lúc 23 giờ ẢNH: ĐÌNH HUY

Sương mù dày đặc trên đường phố ẢNH: ĐÌNH HUY

Cầu vượt Châu Văn Liêm lúc 22 giờ 30 ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu vực đường Lê Quang Đạo giao với đường Mễ Trì lúc 22 giờ 45 ẢNH: ĐÌNH HUY

Tòa nhà cao nhất miền Bắc Keangnam Landmark 72 gần như "biến mất" trong bụi mịn ẢNH: ĐÌNH HUY

Không khí ô nhiễm khiến những người làm việc ngoài trời cảm thấy ngột ngạt ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân phải bịt kín mít khi hoạt động ngoài trời ẢNH: ĐÌNH HUY

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lúc 22 giờ 15 ẢNH; ĐÌNH HUY

Đường Phạm Hùng hướng đi cầu Thăng Long lúc 23 giờ 5 phút ẢNH: ĐÌNH HUY

Nút giao Phạm Hùng - Phạm Văn Bạch lúc 23 giờ 7 phút ẢNH: ĐÌNH HUY

Đường Vành đai 3 trên cao lúc 23 giờ 15 phút ẢNH: ĐÌNH HUY