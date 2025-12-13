Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hình ảnh Hà Nội mờ mịt trong đêm ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại

Đình Huy
Đình Huy
13/12/2025 08:28 GMT+7

Đêm qua, Hà Nội trải qua một trong những thời điểm ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất từ đầu năm, khi bụi mịn dày đặc bao trùm khắp không gian, khiến người dân cảm thấy cay mắt, khó thở khi hoạt động ngoài trời.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đêm 12.12 và rạng sáng 13.12, bằng mắt thường có thể thấy bụi mịn dày đặc che mờ ánh đèn đường và những tòa nhà cao tầng của thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 1.

Cầu vượt QL70 (P.Tây Mỗ) lúc 0 giờ 15 ngày 13.12

ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Quý Lượng, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết: “Tôi đeo 2 lớp khẩu trang, nhưng nước mắt, nước mũi vẫn chảy, cổ họng cay rát và có cảm giác khó thở”.

Theo anh Lượng, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng. Riêng tối 12.12, anh đánh giá là thời điểm không khí “xấu nhất trong năm qua”.

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 2.

Lớp bụi mịn dày đặc khiến tầm nhìn trên đường hạn chế

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thống kê của ứng dụng IQAirVisual (ứng dụng phổ biến nhất thế giới về theo dõi chỉ số AQI), lúc 23 giờ 45 ngày 12.12, Hà Nội ô nhiễm thứ 3 thế giới với chỉ số AQI 326 - mức nguy hại, mọi người có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn. IQAir đánh giá, nồng độ bụi mịn (PM2.5) của Hà Nội gấp 47,6 lần ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trên bản đồ của IQAir, hầu như tất cả các trạm đo ở Hà Nội đêm qua đều có chỉ số từ 300 - 400 đơn vị AQI, cá biệt có trạm vượt 500 đơn vị AQI là phố Quảng Khánh (P.Tây Hồ).

Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), cho biết có nhiều nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Nguyên nhân đầu tiên là nguồn ô nhiễm nội tại như mật độ giao thông cao, hoạt động xây dựng cao, hoạt động sản xuất cao. Tiếp theo là tình trạng đốt rơm rạ, đốt rác ở khu dân cư.

Cạnh đó, tại Hà Nội đang diễn ra nghịch nhiệt (lớp không khí ấm hơn ở phía trên, không khí lạnh hơn ở phía dưới) khiến ô nhiễm càng đậm đặc. Hà Nội còn chịu nguồn ô nhiễm đến từ các tỉnh lân cận.  

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận đêm 12.12 tại Hà Nội:

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 3.

Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc lúc 23 giờ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 4.

Sương mù dày đặc trên đường phố

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 5.

Cầu vượt Châu Văn Liêm lúc 22 giờ 30

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 7.

Khu vực đường Lê Quang Đạo giao với đường Mễ Trì lúc 22 giờ 45

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 8.

Tòa nhà cao nhất miền Bắc Keangnam Landmark 72 gần như "biến mất" trong bụi mịn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 9.

Không khí ô nhiễm khiến những người làm việc ngoài trời cảm thấy ngột ngạt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 10.

Người dân phải bịt kín mít khi hoạt động ngoài trời

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 11.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lúc 22 giờ 15

ẢNH; ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 12.
Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 13.

Đường Phạm Hùng hướng đi cầu Thăng Long lúc 23 giờ 5 phút

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 14.

Nút giao Phạm Hùng - Phạm Văn Bạch lúc 23 giờ 7 phút

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 15.

Đường Vành đai 3 trên cao lúc 23 giờ 15 phút

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 16.
Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 17.
Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 18.
Hình ảnh Hà Nội xám trong đêm chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 19.

Các tuyến phố gần sân vận động Mỹ Đình lúc 23 giờ 30

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tin liên quan

Ngộp thở vì Hà Nội ô nhiễm không khí từ sáng đến chiều

Ngộp thở vì Hà Nội ô nhiễm không khí từ sáng đến chiều

Trong ngày 2.12, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội thường xuyên ở mức báo động đỏ và được xếp hạng top 10 thế giới. Tình trạng này khiến người dân ra đường cảm thấy khó chịu, tầm nhìn bị hạn chế.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội ô nhiễm không khí AQI dự báo thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận