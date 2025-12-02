Ngộp thở vì Hà Nội ô nhiễm không khí từ sáng đến chiều

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong ngày 2.12, bầu trời tại Hà Nội chìm trong sương mù, bụi mịn, tầm nhìn giảm đáng kể, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Gần đến trưa, nhiệt độ tăng cao cộng với trời nắng khiến người dân cảm thấy ngột ngạt khi đi đường.

Khu vực đường Nguyễn Xiển (P.Thanh Xuân, Hà Nội) ghi nhận tình trạng bụi mờ trong không khí từ sáng sớm. Tại thời điểm 14 giờ cùng ngày, tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi dù có nắng. ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Nguyễn Duyên (trú P.Tây Mỗ, Hà Nội) chia sẻ, khoảng 2 - 3 ngày gần đây, khi đi làm vào buổi sáng, thấy trời mù mịt nên nghĩ là sương mù do thời tiết đã chuyển sang mùa đông. Tuy nhiên, khi theo dõi trên các phương tiện truyền thông chị mới "ngã ngửa" đó là hiện tượng ô nhiễm không khí.

"Lượng phương tiện buổi sáng rất đông cộng với không khí chìm trong bụi mịn khiến tôi cảm thấy ngạt mũi, khó thở. Mỗi khi ra đường, tôi chỉ biết đeo khẩu trang để giữ an toàn cho bản thân", chị Duyên nói.

Không chỉ riêng chị Duyên, cảnh người dân khó chịu khi di chuyển trên đường trong thời điểm không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng cũng được phóng viên ghi nhận.

Theo số liệu quan trắc của IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới - phóng viên), Hà Nội ô nhiễm không khí đứng trong top 10 thế giới vào sáng nay với mức AQI trung bình là 186 mức xấu, người dân cần hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết.

Người dân cảm thấy khó chịu khi di chuyển trong bầu không khí ô nhiễm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, AQI giảm xuống còn khoảng 175 đơn vị, chất lượng không khí vẫn ở mức xấu và kém.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra cảnh báo từ tuần trước. Nguyên nhân ô nhiễm không khí là do miền Bắc xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi: hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù... làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nồng độ bụi mịn tích tụ tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 7 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình khẩn trương triển khai các nhóm biện pháp cấp bách, tăng cường tần suất quét, hút bụi và sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính và cửa ngõ đô thị. Trong đó, hoạt động phun nước cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (ban đêm và sáng sớm) để giảm nồng độ bụi mịn tích tụ.

Cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng, tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng; đình chỉ các đơn vị thi công không đảm bảo quy định vệ sinh môi trường, phát tán bùn đất ra đường...

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội vào hôm nay 2.12:

Các tòa nhà cao tầng ở thủ đô chìm trong sương mù, bụi mịn vào thời điểm 8 - 10 giờ sáng nay

ẢNH: ĐÌNH HUY

Sân vận động Mỹ Đình mờ ảo dưới làn bụi mịn ẢNH: ĐÌNH HUY

Đến chiều, tình trạng ô nhiễm không khí giảm hơn một chút ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc lúc 14 giờ hôm nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông lúc 14 giờ ẢNH: ĐÌNH HUY

Đa số người dân đều bịt khẩu trang khi di chuyển trên đường ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Một số người còn dùng tay che mũi ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tình trạng ô nhiễm không khí tăng thêm ở một số đoạn đường đang sửa chữa. Trong ảnh là đường Quang Trung, đoạn qua ga Văn Khê. ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hay một số khu vực tại P.Xuân Phương vẫn xảy ra tình trạng đốt rác ẢNH: ĐÌNH HUY








