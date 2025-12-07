Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí tối nay

Ngày 7.12, bầu trời thủ đô Hà Nội tiếp tục mịt mù, dù là ngày cuối tuần và có lúc ghi nhận mưa nhỏ.

Theo ghi nhận tại ứng dụng IQAirVisual (ứng dụng phổ biến nhất thế giới về theo dõi chỉ số AQI), không khí ở Hà Nội ô nhiễm nhất vào lúc gần 19 giờ 30, với chỉ số AQI là 230 đơn vị, ở mức "rất xấu" (màu tím).

Tối 7.12, chỉ số AQI tại Hà Nội lên đến 230, ở mức rất xấu ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Xếp sau Hà Nội là thủ đô Delhi (Ấn Độ) với chỉ số AQI là 199, tiếp đó là thủ đô Lahore (Pakistan) với chỉ số 196…

Cũng tại ứng dụng IQAirVisual, ở Hà Nội ghi nhận hàng chục điểm có chỉ số AQI ở mức rất xấu, trong đó những nơi có chỉ số cao nhất là gần khu vực hồ Tây (chỉ số 295), đường Giải Phóng (chỉ số 245)…

Tình trạng không khí ô nhiễm tại Hà Nội nhiều ngày qua đã khiến anh Phú (45 tuổi, ở P.Hoàng Mai) cảm thấy sức khỏe của mình bị ảnh hưởng. Việc thường xuyên di chuyển ngoài trời trong không khí ô nhiễm khiến anh cảm thấy mệt mỏi, làm việc nhanh hụt hơi và "cứ thấy gì đó gợn gợn ở cổ họng".

"Cả ngày hôm nay, tôi hạn chế tối đa ra ngoài, hầu như ở trong phòng vì lo ngại không khí ô nhiễm gây ảnh hưởng tới sức khỏe", anh Phú nói.

Trước đó, ngày 2.12, khi tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô thường xuyên ở mức "báo động đỏ" và được xếp hạng top 10 thế giới, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành liên quan lập tức triển khai cấp bách các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Trong đó, UBND thành phố giao sở y tế xây dựng tài liệu tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, UBND các phường, xã khuyến cáo người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm chỉ số chất lượng không khí ở mức cao.

Đối với Sở GD-ĐT, cần thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "xấu" trở lên.

Trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (chỉ số ≥ 301), chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.