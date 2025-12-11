Đề nghị 32 tỉnh, 8 bộ ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh

Hồ chứa miền Trung ưu tiên cắt lũ cho hạ du

Chiều 11.12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi 8 bộ: Quốc phòng, NN-MT, Công an, Công thương, Xây dựng, KH-CN, Y tế, GD-ĐT và 32 tỉnh, thành phố đề nghị chủ động ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt trong những ngày tới ẢNH: BÁ DUY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12 - 14.12, các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ ngày 13.12, Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du phổ biến từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Ngoài ra, từ ngày 13.12, ở vịnh Bắc bộ, khu vực bắc Biển Đông, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 7 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ biến biến thời tiết những ngày tới để chủ động ứng phó mưa lớn. Triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, 4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày

Bắc bộ, Bắc Trung bộ hướng dẫn người dân ứng phó với rét đậm

Đối với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc bộ và Bắc Trung bộ rà soát phương án ứng phó với rét, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, tránh thiệt hại về người.

Các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó thiên tai trong những ngày tới.