Đợt rét đậm rét hại mới đang về, có nơi dưới 5 độ C kèm mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, phía bắc có đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển về phía nam gây ra đợt rét đậm rét hại kèm theo mưa lớn. Cụ thể, khoảng ngày 13.12, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ, sau đó lan sang bắc Trung bộ, tây Bắc bộ và trung Trung bộ.



Đợt rét đậm rét hại kèm theo mưa lớn sắp xuất hiện ẢNH: Đ.H

Từ ngày 13.12, Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét. Khoảng từ ngày 13 - 14.12, ở vùng núi và trung du Bắc bộ nhiệt độ xuống từ 7 - 10 độ C; đồng bằng Bắc bộ từ 11 - 14 độ C; vùng núi cao dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 12 và ngày 13.12 có mưa vừa, mưa lớn và giông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 13.12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C.

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, 4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày

Cảnh báo, đợt rét đậm rét hại lần này còn kèm theo mưa to. Từ đêm 12 đến hết đêm 13.12, Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14.12, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Do vậy, người dân cần chú ý giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm; bên cạnh đó, rét đậm rét hại cũng làm chậm hoặc gây thiệt hại quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất sườn dốc; mưa cường độ lớn dễ gây ngập các khu đô thị, khu công nghiệp.

Trên biển, từ chiều 13.12, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật 8 - 9; biển động mạnh sóng cao từ 2 - 4 m. Khu vực bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa) gió cấp 7, có lúc cấp 8, giật 9; sóng cao 4 - 6 m. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động hàng hải.