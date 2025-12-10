Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa trái mùa kéo dài 2 ngày

Chí Nhân
Chí Nhân
10/12/2025 07:24 GMT+7

Đợt mưa trái mùa ở TP.HCM và Nam bộ sẽ xuất hiện trong hôm nay và ngày mai với lượng phổ biến từ 20 - 50 mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt mưa trái mùa này chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh tạo ra các nhiễu động gió đông trên cao đưa mây giông từ biển vào đất liền.

TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa trái mùa kéo dài 2 ngày - Ảnh 1.

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thời tiết TP.HCM và Nam Bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất phổ biến về đêm và sáng khoảng 23 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 32 độ C. Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khắp các phường xã trên địa bàn của thành phố. Trên khu vực Nam bộ, mưa trái mùa chủ yếu ở các địa phương ven biển.

Vùng áp thấp suy yếu và tan dần trên khu vực nam Biển Đông nên đợt mưa trái mùa ở Nam bộ cũng thu hẹp và kết thúc trong ngày 11.12.

Trên biển, khu vực phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m và có mưa giông, gió giật mạnh. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung, trong đêm qua và sáng sớm nay (10.12) có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to như trạm Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 56 mm, trạm cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 58,6 mm…

Dự báo, trong hôm nay, Huế và khu vực duyên hải nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Khu vực Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Đợt mưa có khả năng thu hẹp và giảm dần từ ngày 11.12.

Vùng áp thấp 'đi rất nhanh', khi nào miền Trung giảm mưa?

