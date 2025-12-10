Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vùng áp thấp 'đi rất nhanh', 6 tỉnh miền Trung mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
10/12/2025 06:27 GMT+7

Vùng áp thấp trên Biển Đông di chuyển rất nhanh, tốc độ 20 km/giờ. Các tỉnh, thành miền Trung từ Huế đến Khánh Hòa dự báo có mưa lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về vùng áp thấp trên Biển Đông và diễn biến mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Theo cơ quan này, 1 giờ ngày 10.12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ bắc; 111,0 - 112,0 độ kinh đông.

Vùng áp thấp 'đi rất nhanh', 6 tỉnh miền Trung mưa lớn- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông

ẢNH: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km/giờ, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m và có mưa giông, gió giật mạnh. Biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Trước đó, chiều 9.12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị 4 bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao và 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang chủ động ứng phó vùng áp thấp, kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn, gió mạnh trên Biển Đông.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua 9.12 và sáng sớm nay, 6 tỉnh, thành phố miền Trung: Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tính từ 19 giờ ngày 9.12 đến 3 giờ ngày 10.12 nhiều nơi có lượng mưa lớn trên 50 mm như: trạm Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 56 mm; trạm cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 58,6 mm…

Vùng áp thấp 'đi rất nhanh', khi nào miền Trung giảm mưa?

Dự báo thời tiết từ 10 - 12.10, Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to 150 mm, cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ, gây ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10.12, khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to 70 mm. 

Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi 100 mm. Dự báo từ ngày 11.12, mưa lớn ở Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ giảm dần.

Tin liên quan

Đề nghị 4 bộ và 12 tỉnh ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông

Đề nghị 4 bộ và 12 tỉnh ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị 4 bộ và 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang chủ động ứng phó vùng áp thấp, kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn, gió mạnh trên Biển Đông.

Khám phá thêm chủ đề

vùng áp thấp mưa lớn miền Trung Không khí lạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận