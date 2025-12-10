Vùng áp thấp 'đi rất nhanh', 6 tỉnh miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 10.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về vùng áp thấp trên Biển Đông và diễn biến mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Theo cơ quan này, 1 giờ ngày 10.12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ bắc; 111,0 - 112,0 độ kinh đông.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông ẢNH: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km/giờ, suy yếu và tan dần.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m và có mưa giông, gió giật mạnh. Biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Trước đó, chiều 9.12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị 4 bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao và 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang chủ động ứng phó vùng áp thấp, kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn, gió mạnh trên Biển Đông.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua 9.12 và sáng sớm nay, 6 tỉnh, thành phố miền Trung: Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tính từ 19 giờ ngày 9.12 đến 3 giờ ngày 10.12 nhiều nơi có lượng mưa lớn trên 50 mm như: trạm Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 56 mm; trạm cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 58,6 mm…

Vùng áp thấp 'đi rất nhanh', khi nào miền Trung giảm mưa?

Dự báo thời tiết từ 10 - 12.10, Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to 150 mm, cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ, gây ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10.12, khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to 70 mm.

Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi 100 mm. Dự báo từ ngày 11.12, mưa lớn ở Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ giảm dần.