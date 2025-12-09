Đề nghị 4 bộ và 12 tỉnh ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông

Chiều 9.12, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi công điện đề nghị các bộ, địa phương ven biển miền Trung, Nam bộ đề nghị chủ động các biện pháp ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đang có một vùng áp thấp hoạt động trên khu vực phía nam Biển Đông. Lúc 13 giờ hôm nay 9.12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ bắc và từ 114,0 - 115,0 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Sóng biển cao 2 - 4 m và có mưa giông, gió giật mạnh. Biển động mạnh.

Chủ động ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông

Để chủ động ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 4 bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao và 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp.

Các bộ, địa phương phải thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông; sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.